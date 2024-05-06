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مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في بروكسل (أ ف ب)
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في بروكسل (أ ف ب)

بدأت في أميركا.. احتجاجات الجامعات لدعم غزة تصل بلجيكا وهولندا

أمستردام (بروكسل ) - (رويترز)
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فيما يعد استكمالا لما بدأته الجامعات الأميركية ، احتل طلاب في بلجيكا وهولندا أجزاء من جامعتي خنت وأمستردام، اليوم الاثنين، احتجاجا على حرب إسرائيل في غزة.

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وقالت متحدثة باسم جامعة خنت البلجيكية إن نحو 100 طالب يحتلون أجزاء من الجامعة، مما يؤكد تقارير سابقة نشرتها وسائل إعلام محلية.

وأضافت أن الطلاب قالوا إن الاحتجاج سيستمر حتى يوم الأربعاء الموافق الثامن من مايو أيار.

ولم توافق جامعة خنت على طلب تقدم به الطلاب للاحتجاج، لكن العديد من موظفي الجامعة وأساتذتها وقعوا على رسالة مفتوحة تدعم الاحتجاج وتشجب قرار الجامعة بمواصلة علاقاتها مع إسرائيل.

وذكر متحدث باسم جامعة أمستردام أن الطلاب في هولندا احتلوا منطقة في الجامعة وطالبوا الجامعة وجامعة فرايا أمستردام بوقف شراكتهما الاقتصادية والأكاديمية مع إسرائيل، مضيفا أن الجامعة ستبلغ الشرطة في حال بقاء الطلاب طوال الليل.

طلاب في جامعة أمستردام يقيمون مخيما دعما لغزة

وأقام طلاب مخيما في حرم جامعة أمستردام، الاثنين، وطالبوا الجامعة بقطع كل علاقاتها مع إسرائيل على خلفية حربها في غزة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام هولندية حوالي عشر خيام على العشب بين مبانٍ جامعية، وعشرات الطلاب بعضهم يضع كوفية.

وأظهرت لقطات أخرى لافتتين في المكان كُتب على إحداها "مخيم التضامن مع غزة". وتشهد هذه التحركات تزايدا في أوروبا والولايات المتحدة.

ودعت اللافتة الأخرى إلى "المقاطعة" مع رسم لعلم إسرائيلي عليه أيادٍ ملطخة باللون الأحمر الداكن، وانتشرت الشرطة في المكان.

وقال أحد منظمي الاحتجاج لوكالة الأنباء الهولندية "آي إن بي"، "لسنا هنا للتخييم لمدة يومين فقط"، وأضاف "نحن هنا لنطالب هذه الجامعة بإنهاء تواطئها في الإبادة الجماعية".

متظاهرة ترفع لافتة مؤيدة للفلسطينيين في برلين (أ ب )
متظاهرة ترفع لافتة مؤيدة للفلسطينيين في برلين (أ ب )

وأكد متحدث باسم الجامعة أن الخيام نصبت في حديقة في حرم جامعة رويترسيلاند بين المباني الجامعية، وأضاف "يبدو أنهم يريدون المبيت هناك، وهذا غير مسموح، وإذا فعلوا ذلك، فسنتقدم بشكوى".

وتم إغلاق جسرين، لكن ما زال من الممكن الوصول إلى المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الهولندية، وأكدت الوكالة أنه تم نصب عشرين خيمة في الموقع.

وذكرت قناة التلفزيون المحلية "آي تي 5" أن هناك 200 طالب في مكان المخيم، وأوضحت أن كل الصفوف مستمرة.

وانطلق الحراك الطلابي من الجامعات الأميركية الشهر الماضي وانتشرت في كل أنحاء العالم احتجاجاً على الحرب التي تقودها إسرائيل في قطاع غزة، ردا على هجوم لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة شهدت جامعات في باريس ولوزان وبرلين ومونتريال والمكسيك ودبلن وسيدني تحركات طلابية تعرّضت لتدخل الشرطة في بعض الأحيان.

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