حماس: أي عملية في رفح لن تكون نزهةً للإسرائيليين

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مع بدء عمليات الإجلاء والتحضير لعملية عسكرية وشيكة في رفح، أكدت حركة حماس أن أي عملية عسكرية في المدينة لن تكون نزهةً للجيش الإسرائيلي.

وأضافت الحركة في بيان، اليوم الاثنين، أن تحضيرات إسرائيل للهجوم على رفح تؤكد إصرار نتنياهو على المضي في الإبادة وتهربه من استحقاقات أي اتفاق.

من جانبه قال عزت الرشق القيادي في الحركة في بيان إن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستضع المفاوضات في مهب الريح.

وفي وقت سابق حذر قيادي كبير في الحركة، أن أمر الإخلاء الإسرائيلي "تطور خطير وسيكون له تداعياته"، حسب ما نقلت رويترز.

إخلاء أحياء في رفح

أتت تلك التصريحات، بعدما حدد الجيش الإسرائيلي عدة أحياء شرق رفح من أجل إخلائها، داعياً المدنيين للتوجه نحو المواصي في خان يونس.

وشملت الأحياء التي دعا إلى إخلائها، الشوكة حتى صوفا، فضلاً عن مربع حي السلام حتى المنتزه، ومربع مسجد عباد الرحمن حتى الفالوجا، بالإضافة إلى مربع مستشفى النجار من المشروع لشارع دير ياسين، وتبة زارع لشارع الشعرا شرق المضخة.

في حين حذرت الأونروا من الهجوم الإسرائيلي على المدينة المكتظة، مؤكدة أنه "يعني المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين".

بدوره، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني للعربية/الحدث أن المناطق التي نزح إليها سكان رفح اليوم ليست آمنة، على الإطلاق، في إشارة إلى غرب خان يونس وغرب رفح ودير البلح.

أكثر من مليون نازح

ويبلغ عدد المقيمين في رفح نحو 1,2 مليون شخص، نزحت غالبيتهم من مناطق أخرى في القطاع جراء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وكانت العديد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة حذرت مرارا على مدى الأشهر الماضية، فضلا عن الأمم المتحدة من اجتياح المدينة، أقلها قبل تأمين مناطق آمنة لإجلاء النازحين.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شدد على أنه ماضٍ في غزو المدينة، سواء أبرم اتفاقاً لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حماس بوساطة مصرية قطرية أميركية، أم لا.