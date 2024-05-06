رداً على تصريحات غربية.. بوتين يوجه بإجراء تدريبات نووية

دقيقتان للقراءة

رداً على ما قالت إنه تصريحات غربية مستفزة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن هيئة الأركان العامة تبدأ الاستعدادات لإجراء تدريبات تتعلق بتجهيزات إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

فقد أعلنت الوزارة في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى تعليمات من أجل زيادة استعداد القوات النووية غير الاستراتيجية لأداء المهام القتالية.

وأوضحت أن الاستعدادات لإجراء تدريبات الوحدات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية سيحدث قريباً، إضافة لتنفيذ مهام تتعلق بتجهيزات إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

كذلك أشارت إلى مشاركة الطيران العسكري والقوات البحرية في هذه التدريبات، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

ولفت البيان إلى أنه خلال هذه التدريبات سيتم تنفيذ مهام متعلقة بتجهيز إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

تصريحات استفزازية

وأوضحت الدفاع الروسية أن التمرين يهدف إلى "الحفاظ على جاهزية أفراد ومعدات الوحدات المعنية بالاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية، وذلك من أجل الاستجابة ومن أجل ضمان سلامة أراضي الدولة الروسية وسيادتها دون قيد أو شرط ردا على التصريحات الاستفزازية والتهديدات الصادرة عن بعض المسؤولين الغربيين بحق روسيا".

يذكر أن الرئيس الروسي أكد في مارس/آذار الماضي، أن بلاده مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية في حال وجود أي تهديد لها.

وأضاف أن روسيا مستعدة من الناحية العسكرية والفنية لحرب نووية، لكن "ليس كل شيء يدفع باتجاهها" في الوقت الحالي.

ميدفيديف لوح مراراً

كذلك أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، أكثر من مرة منذ بدء الحرب أن روسيا مستعدة لاستخدام أسلحتها النووية.

ولطالما لوح ميدفيديف بالسلاح النووي أمام توافد السلاح الغربي إلى القوات الأوكرانية التي تقاتل ضد قوات بلاده.

وأكد مراراً بعد انسحاب موسكو من معاهدة نيوستارت النووية مع أميركا، أن "لبلاده الحق في الدفاع عن نفسها بكل سلاح، بما في ذلك النووي".

فيما تقلل الدول الغربية من احتمال لجوء بوتين إلى السلاح النووي على الرغم من انسحابه الأخير من معاهدة "نيو ستارت"، مشيرة إلى أن هذا الخيار التدميري المستبعد قد يجلب الدمار على روسيا والعالم على السواء.