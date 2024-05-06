غارات إسرائيلية كثيفة على شرق رفح.. وغالانت: مجبرون على بدء العملية

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وسط نزوح الآلاف من شرق رفح جنوب قطاع غزة، تنفيذاً لأوامر الإخلاء، شن الجيش الإسرائيلي غارات كثيفة على مناطق في شرق المدينة المكتظة بالنازحين.

فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن إسرائيل مجبرة على بدء عملية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بسبب رفض ممثلي حركة "حماس" مقترحات صفقة إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال غالانت خلال لقاء مع أسر المحتجزين: "إجراءات عودة أقاربكم تتواصل، حتى في الوقت الحالي. نحن عازمون على تحقيق أهداف الحرب، لكن رفض حماس لأي خطة تسمح بعودة الأسرى يجبرنا على شن عملية في رفح".

آلاف ينزحون

بدورها، أكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، انتقال آلاف المواطنين من المناطق الشرقية لرفح نحو الغرب بعدما أمر الجيش الإسرائيلي السكان بإخلاء بعض المناطق في المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع الساحلي.

وقال أسامة الكحلوت من غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر لـ"العربية/الحدث": "بعد اشتداد القصف، هناك آلاف المواطنين يتركون منازلهم في الشرق ويتجهون نحو الغرب".

وأعلن الدفاع المدني والهلال الأحمر في قطاع غزة أن طائرات إسرائيلية قصفت منطقتين في رفح سبق أن طلب الجيش صباحا من السكان إخلاءهما.

كما قال مسؤول الإعلام في الدفاع المدني، أحمد رضوان، إن المناطق المستهدفة "بالقرب من محيط مطار غزة الدولي ومنطقة الشوكة وأبو حلاوة ومنطقة شارع صلاح الدين وحي السلام"، وأكد أسامة الكحلوت من غرفة طوارئ الهلال الأحمر الفلسطيني أن "القصف حاليا في المناطق الشرقية لمحافظة رفح".

"غير إنساني"

من جانبه، اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنساني، فولكر تورك، الاثنين، أن أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل لسكان شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "غير إنساني".

وقال تورك في بيان "إنه أمر غير إنساني. إنه يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

منطقة قتال خطيرة

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، حذر الفلسطينيين من العودة إلى الشمال أو الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي ومن الرجوع شمالا من وادي غزة، مشددا على أن مدينة غزة ما زالت منطقة "قتال خطيرة".

وقال "من أجل سلامتكم يناشدكم الجيش بالإجلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي"، مشيرا إلى أن النداء موجه إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وبالأحياء - السلام الجنينة وتبة زراع والبيوك في منطقة رفح بالبلوكات: 10-16و 28 و270.

إجلاء النازحين

وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين إن إسرائيل أبلغت مصر بتنفيذ عملية إجلاء للنازحين من مناطق بشرق رفح الفلسطينية.

وبحسب الهيئة، فإن إسرائيل أكدت للقاهرة أن عملية الإجلاء ستكون محدودة وتقتصر على مناطق شرق رفح

نحو 1,2 مليون شخص

يذكر أن عدد المقيمين في رفح يصل إلى نحو 1,2 مليون شخص، نزحت غالبيتهم من مناطق أخرى في القطاع جراء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وكان العديد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة حذرت مرارا على مدى الأشهر الماضية، فضلا عن الأمم المتحدة من اجتياح المدينة، أقلها قبل تأمين مناطق آمنة لإجلاء النازحين.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شدد على أنه ماضٍ في غزو المدينة سواء أبرم اتفاقا لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار أم لا.