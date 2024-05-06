لأول مرة منذ مقتل ديبي.. انتخابات رئاسية في تشاد

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في أول انتخابات رئاسية تجري في البلاد منذ مقتل إدريس ديبي، بدأ الناخبون في تشاد الإدلاء بأصواتهم اليوم الاثنين.

وتجري الانتخابات بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية بعد قرار المجلس العسكري الحاكم أثناء الحملات الانتخابية الممهدة لاقتراع اليوم الحاسم وضع حد لتعاون عسكري وأمني مع الولايات المتحدة.

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وهذه أول انتخابات تجري في دول منطقة الساحل الإفريقي منذ أن استولت مجالس عسكرية على السلطة فيها وتحالفت مع روسيا لمكافحة الإرهاب وتعزيز قبضتها على الحكم.

وعشية انتخابات تشاد أرسلت روسيا طائرات شحن عسكرية إلى النيجر المجاورة ونشرت المزيد من القوات والمعدات الحربية.

أبرز المرشحين

وأبرز المرشحين في انتخابات تشاد الرئيس الانتقالي الحالي محمد ديبي ورئيس الوزراء الحالي سيكسبه ماسرا وهو معارض سابق انضم للسلطات الانتقالية قبل ستة أشهر فقط لضمان نزاهة الاقتراع حسب قوله.

وإلى جانبهما يخوض السباق أيضا رئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي باداكي وسبعة مرشحين آخرين من بينهم امرأة وينتمي معظمهم لمنطقة الجنوب التي ينحدر منها ماسارا أقوى منافسي ديبي ما قد يقلص حظوظه في الفوز من الجولة الأولى كما تعهد بذلك لأنصاره.

وحسب إحصائيات رسمية بلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 8.5 مليون شخص لكن فريق العربية/ الحدث لاحظ إقبالاً ضعيفاً على مكاتب تصويت في العاصمة انجامينا.

يذكر أن مجلساً عسكرياً بقيادة محمد ديبي نجل الرئيس السابق، تولى الحكم في مرحلة انتقالية دامت ثلاث سنوات رغم الانتقادات الدولية والمطالبة بتسريع انتقال السلطة للمدنيين.