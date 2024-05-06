مدير الإعلام في معبر رفح: عمل المعبر مستمر بشكل طبيعي

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بعد دعوات الجيش الإسرائيلي سكان المناطق الشرقية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة إلى إخلائها، أكد مدير الإعلام في معبر رفح لـ العربية/الحدث أن عمل المعبر مستمر بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن هناك من دخل للجانب المصري.

وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن فلسطينيين غادروا رفح من المعبر إلى الجانب المصري بشكل طبيعي، مع تأكيد من السلطات المصرية أن المعبر ما زال مفتوحاً.

وفي وقت سابق زعم الجيش الإسرائيلي أنه أبلغ مصر الليلة الماضية ببدء عملية إجلاء شرق المدينة الفلسطينية المكتظة بالنازحين، مشيراً إلى أنه يعمل على عدم توجه سكان رفح نحو الحدود المصرية، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين.

وتهدف إسرائيل إلى إخلاء سيشمل نحو 100 ألف شخص وتأتي عمليتها الوشيكة غداة مغادرة وفد حركة حماس القاهرة من دون أي تقدّم يذكر في المباحثات حول هدنة جديدة في الحرب مع إسرائيل.

مغادرة الآلاف

في موازاة ذلك قال شهود عيان اليوم الاثنين إن الآلاف يغادرون أطراف رفح الفلسطينية باتجاه مناطق في وسط غزة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عزمه بدء عملية بالمنطقة.

وأفاد شهود أن حالة ارتباك سادت في أوساط النازحين في ظل الدعوة الإسرائيلية المفاجئة والتي جاءت بعد يوم واحد من أنباء إيجابية عن تقدم في صفقة تهدئة وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بحسب وكالة "أنباء العالم العربي".

يشار إلى أن رفح تشكّل نقطة العبور البرّية الرئيسة للمساعدات الإنسانية الخاضعة لرقابة إسرائيلية صارمة والتي تدخل بكميات ضئيلة تؤكد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أنها لا تكفي إطلاقا نظرا إلى الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع، رغم أن إسرائيل سمحت مؤخرا بزيادة عدد شاحنات المساعدات عبر رفح ومعابر أخرى.

وبقيت المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع في منأى عن العمليات البرية الإسرائيلية التي بدأت في 27 تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة. لكنها تتعرّض بشكل منتظم لغارات جوية وقصف مدفعي.

إسرائيل تلوح بهجوم بري

وتلوّح إسرائيل منذ أسابيع بشنّ هجوم برّي على رفح، مع تكرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن ذلك ضروري لتحقيق أحد الأهداف المعلنة لإسرائيل من الحرب في غزة، وهو "القضاء" على حركة حماس.

واندلعت الحرب في قطاع غزة مع شن حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وخطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة توفّي 35 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليّين.

وتنفّذ إسرائيل، ردّا على الهجوم، حملة قصف مدمّرة وعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبّب بسقوط 34683 قتيلا غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.