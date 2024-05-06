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قوات مصرية على الحدود مع رفح (أرشيفية- أسوشييتد برس)
قوات مصرية على الحدود مع رفح (أرشيفية- أسوشييتد برس)

عاجل: مصر ترفع مستوى التأهب شمال سيناء.. مصادر أمنية تؤكد

دبي- العربية.نت
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مع تأكيد الجيش الإسرائيلي البدي في اخلاء مناطق شرق مدينة رفح، الواقعة جنوب قطاع غزة، والمحاذية للحدود المصرية، رفعت مصر حالة التأهب.

فقد أكد مصدران أمنيان اليوم الإثنين أن مصر رفعت مستوى التأهب في شمال سيناء، مع بدء العملية الإسرائيلية في رفح، حسب ما نقلت رويترز.

فيما أعلنت حماس بالتزامن، أنها جاهزة لأي اجتياح للمدينة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

كما أكدت في بيان أن "أي عملية عسكرية في رفح لن تكون نزهة لجيش الاحتلال"، حسب قولها.

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