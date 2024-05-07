أوكرانيا: أحبطنا مخططاً روسياً لاغتيال زيلينسكي وشخصيات بارزة
بيان: اعتقال اثنين من ضباط حرس الدولة الأوكراني، الذي يحمي كبار المسؤولين، اعتقلا للاشتباه في قيامهما بتنفيذ الخطة التي وضعها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
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أعلن جهاز أمن الدولة الأوكراني، الثلاثاء، أن محققي مكافحة التجسس الأوكرانيين أحبطوا مؤامرة روسية لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي وشخصيات عسكرية وسياسية بارزة أخرى.
وقال بيان إن اثنين من ضباط حرس الدولة الأوكراني، الذي يحمي كبار المسؤولين، اعتقلا للاشتباه في قيامهما بتنفيذ الخطة التي وضعها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. وتم تجنيد الضابطين برتبة كولونيل قبل العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا في فبراير 2022، بحسب البيان.
ونقل البيان عن رئيس جهاز أمن الدولة فاسيل ماليوك قوله إن المؤامرة كانت تتوقع هجوما قبل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية خامسة الثلاثاء. وقال ماليوك إنه أشرف شخصيا على العملية السرية للغاية لتعقب المؤامرة.
يشار إلى أن المزاعم الأوكرانية بشأن الجهود الروسية لقتل زيلينسكي ليست جديدة. فقد قال زيلينسكي إنه في عام 2022، جرت ما لا يقل عن 10 محاولات لاغتياله مع استمرار الحرب مع روسيا للعام الثالث.
كما قال ممثلو الادعاء في بولندا الشهر الماضي إن رجلا بولنديا اعتقل بتهمة الاستعداد للتجسس لصالح المخابرات العسكرية الروسية في مؤامرة مزعومة لاغتيال زيلينسكي.
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