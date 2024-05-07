إطلاق نار كثيف واشتباكات.. إسرائيل تقتحم معبر رفح

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بعدما قرر المجلس العسكري الإسرائيلي بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أفاد مراسل "العربية/الحدث" الثلاثاء، بأن قوات إسرائيلية اقتحمت معبر رفح.

إطلاق نار كثيف واشتباكات عنيفة

وأضاف أن الدبابات الإسرائيلية بدأت التوغل في مناطق شرقي رفح.

كما أكد وجود إطلاق نار كثيف واشتباكات عنيفة شرق المدينة.

وشدد على أن طائرات إسرائيلية نفّذت أحزمة نارية عنيفة على محيط المعبر.

أيضاً كشف عن أن آليات إسرائيلية انتشرت قرب محيط المعبر واستهدفت بعض المباني التابعة له.

رغم كل هذا التصعيد، أعلن تلفزيون الأقصى أن الجانب المصري أبلغ هيئة المعابر رسميا بأن إسرائيل لا تعتزم احتلال معبر رفح البري.

وأضاف أن مصر أبلغت الهيئة بأن الآليات الإسرائيلية تجري عملية أمنية بمحيط معبر رفح بحثا عن "مقدرات لحماس" وستتراجع صباح غد.

أتت هذه التطورات بعدما أعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومة الحرب قررت بالإجماع مواصلة عملية رفح من أجل الضغط العسكري على حماس وتسهيل إطلاق سراح الأسرى وتحقيق أهداف أخرى للحرب، وفق زعمها.

وكشف البيان عن عزم إسرائيل إرسال وفد إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات بشأن غزة، بالتزامن مع الضربات على الجنوب.

جاء ذلك بعدما أعلنت حركة حماس في بيان، الاثنين، أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أبلغ رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل موافقة الحركة على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

إلا أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها سترسل وفدا للقاء الوسطاء ومناقشة مقترح الهدنة في غزة الذي وافقت عليه حماس، مشددة على أنه "لا يلبي" مطالبها.

3 مراحل

فيما قال نائب رئيس حماس في غزة إن مقترح وقف إطلاق النار عبارة عن اتفاق من 3 مراحل كل منها 42 يوما.

مراسل العربية: إطلاق نار كثيف واشتباكات عنيفة شرق رفح

وأضاف أن الوسطاء المصريين تعهدوا بألا تستأنف الحرب في غزة.

يذكر أن موافقة حماس على المقترح المصري جاءت بعد ساعات، من بدء الجيش الإسرائيلي فعلياً إجبار عشرات آلاف الفلسطينيين على مغادرة مناطق واسعة شرق رفح استعداداً لاجتياح المدينة.

ومن المقرر أن يتوجه وفد الحركة إلى القاهرة في الساعات القادمة لاستكمال النقاش مع الوسطاء حول إمكانية عقد صفقة لوقف إطلاق النار في غزة.