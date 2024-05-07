تشاد: الجنرال محمد ديبي يتجه للفوز في انتخابات الرئاسة

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يتجه الرئيس الانتقالي لتشاد الجنرال محمد ديبي لتحقيق فوز كاسح في انتخابات الرئاسة، وفق ما علمت العربية والحدث من مصادر متطابقة.

وقال مصدران أحدهما في لجنة الانتخابات والآخر في حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الذراع السياسية للمجلس العسكري الحاكم إن محمد ديبي حصل حتى الآن على أكثر من 70% من أصوات المقترعين بعد فرز 65% من مكاتب التصويت.

وأضاف مصدر في الوكالة الوطنية لتسيير الانتخابات أن مرشح المعارضة الرئيسي رئيس الحكومة الانتقالية سيكسبه ماسارا حصد حتى الآن 12% من مجموع ما تم فرزه لكن قد تزيد هذه النسبة مع استكمال عمليات الفرز في جنوب البلاد حيث المعقل الرئيسي لحزبه.

وساند ترشيح الفريق محمد ديبي في هذه الانتخابات تحالف ضم مئتي حركة سياسية وعسكرية متمردة سابقة، وتصدر الخطاب الدعائي في حملته الحفاظ على وحدة واستقرار تشاد والسلم الأهلي في بيئة مضطربة تنتشر فيها الحروب والنزاعات.

إلى ذلك اعترف مصدر رسمي رفيع المستوى في تشاد بمقتل شخصين في حوادث أمنية مختلفة في انتخابات الرئاسة وأوضح المصدر أن ناخبا قتل بعد خلاف في مكتب للتصويت في مدينة "موندو" غرب البلاد وأن جنديا لقي حتفه في "ابيشي" أقصى شرق تشاد في حادث آخر.

وشدد المصدر على أن الحوادث الأمنية كانت محدودة وأن الانتخابات جرت بشكل عام في ظروف أمنية جيدة ودون مشاكل أمنية كبيرة وخطيرة، حسب قوله.

ويسود ترقب في العاصمة انجامينا في انتظار نتائج انتخابات محفوفة بالمخاطر ولاحظ فريق العربية والحدث انتشارا لوحدات من الجيش وقوات مكافحة الشغب ومركبات مدرعة تجوب الشوارع.

وقال مصدر في المعارضة إن قوات الأمن تطوق الحي الذي يوجد فيه منزل ومكتب المرشح الرئاسي سيكسبه ماسارا.