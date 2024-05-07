بمشاركة مليار شخص.. الانتخابات العامة بالهند تدخل مرحلتها الثالثة

دقيقتان للقراءة

أدلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بصوته، اليوم الثلاثاء، مع دخول الانتخابات العامة في الهند مرحلتها الثالثة، ودعا المواطنين للمشاركة بأعداد كبيرة على الرغم من تحذيره من حرارة الصيف الحارقة.

وبدأت أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان التصويت في 19 أبريل نيسان في انتخابات عامة من سبع مراحل يحق لنحو مليار شخص التصويت فيها، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات في الرابع من يونيو حزيران.

ويسعى مودي للفوز بثالث ولاية على التوالي في انتخابات تضع حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي في مواجهة تحالف يضم أكثر من 20 حزبا معارضا. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيفوز بأغلبية مريحة.

وأدلى مودي بصوته في دائرة جانديناجار حيث يترشح وزير الداخلية أميت شاه عن حزب بهاراتيا جاناتا.

وتغطي انتخابات اليوم الثلاثاء 93 مقعدا في 11 إقليما، إذ حصلت جوجارات وماهاراشترا في الغرب وكارناتاكا في الجنوب على 50 مقعدا، وبذلك يكون التصويت قد اكتمل على 283 من مقاعد البرلمان المنتخبة البالغ عددها 543 مقعدا.

وكانت نسبة إقبال الناخبين البالغة 66.14 بالمئة و66.71 بالمئة على الترتيب في المرحلتين السابقتين أقل قليلا من المرحلتين المقابلتين قبل خمس سنوات، إذ أرجع المحللون ذلك إلى حرارة الصيف وعدم وجود قضية قوية واحدة لتحفيز الناخبين.

وكانت مقاطع فيديو بالرسوم المتحركة نشرها حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وتستهدف حزب المؤتمر المعارض والمسلمين أثارت شكاوى وغضبا عارما مع سخونة الأجواء وسط الانتخابات التي تستمر ستة أسابيع.

تُظهر مقاطع الفيديو، التي شاركها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم على منصتي التواصل الاجتماعي إنستغرام وإكس على مدى الأيام العشرة الماضية، حزب المؤتمر وهو يمنح مزايا غير متناسبة للأقلية المسلمة في الهند، على حساب بعض المجموعات القبلية والهندوسية المحرومة.

وقال حزب المؤتمر، في شكوى إلى لجنة الانتخابات الأحد، إن الفيديو تمت مشاركته "بوضوح بقصد إثارة أعمال شغب متعمدة وزيادة العداء بين مختلف الديانات".

وهناك مجموعة من المبادئ التي اعتمدتها الأحزاب السياسية بشأن السلوك خلال فترة الانتخابات، تحظر عليها إثارة "الكراهية المتبادلة" بين الطوائف والمجموعات الدينية أو اللغوية.

كما أصبحت مقاطع الفيديو التي تم التلاعب بها على وسائل التواصل الاجتماعي قضية مثيرة للجدل في هذه الانتخابات، مثل مقاطع الفيديو المزيفة التي تظهر كبار نجوم بوليوود وهم ينتقدون رئيس الوزراء.

وحذرت اللجنة، الاثنين، الأحزاب من إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع مزيفة، وطلبت منها عدم نشر مثل هذه المقاطع وتعميمها. وقالت أيضا إنه تم توجيه الأحزاب لإزالة مثل هذا المحتوى في غضون ثلاث ساعات من إخطارها به.