الصين
عشرات الضحايا في هجوم على مستشفى بالصين
وقع الحادث في مستشفى محلي غرب البلاد، وأفاد تقرير لتلفزيون مقاطعة قويتشو نقلا عن السلطات أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 23 آخرون
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
0 دقيقة للقراءة
أسفر هجوم على مستشفى في جنوب غرب الصين عن 10 ضحايا بين قتيل وجريح، اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية من دون أن تحدد طبيعة الهجوم.
وأوضحت الوكالة "وقع الحادث في مستشفى محلي وعند الساعة 13,20 كانت الحصيلة أكثر من عشرة ضحايا بين قتيل وجريح".
مادة اعلانية
ونقل تقرير لتلفزيون مقاطعة قويتشو نقلا عن السلطات أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 23 آخرون.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
روسيا.. سجن جندي أميركي بجرم "سرقة" امرأةالجندي تعرف على السيدة عبر الإنترنت وقضى معها أياماً بروسيا ثم ادعت أنه ضربها ... أميركا
-
تقرير.. احتجاجات الجامعات المؤيدة للفلسطينيين يدعمها كبار مانحي بايدنالاحتجاجات تشكل عقبة كبيرة وتضغط على إدارة بايدن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أميركا
-
الجيش الإسرائيلي يسيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.. ويرفع العلمتم تداول صور لرفع العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر.. ومراسلنا: ... العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية