عشرات الضحايا في هجوم على مستشفى بالصين

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أسفر هجوم على مستشفى في جنوب غرب الصين عن 10 ضحايا بين قتيل وجريح، اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية من دون أن تحدد طبيعة الهجوم.

وأوضحت الوكالة "وقع الحادث في مستشفى محلي وعند الساعة 13,20 كانت الحصيلة أكثر من عشرة ضحايا بين قتيل وجريح".

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ونقل تقرير لتلفزيون مقاطعة قويتشو نقلا عن السلطات أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 23 آخرون.