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الشرطة الصينية من أمام المستشفى الذي شهد حالة الطعن في شنغهاي - 9 يوليو 2022 رويترز
مستشفى بالصين - (أرشفية - رويترز)
الصين

عشرات الضحايا في هجوم على مستشفى بالصين

وقع الحادث في مستشفى محلي غرب البلاد، وأفاد تقرير لتلفزيون مقاطعة قويتشو نقلا عن السلطات أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 23 آخرون

بكين - (أ ف ب)
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أسفر هجوم على مستشفى في جنوب غرب الصين عن 10 ضحايا بين قتيل وجريح، اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية من دون أن تحدد طبيعة الهجوم.

وأوضحت الوكالة "وقع الحادث في مستشفى محلي وعند الساعة 13,20 كانت الحصيلة أكثر من عشرة ضحايا بين قتيل وجريح".

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ونقل تقرير لتلفزيون مقاطعة قويتشو نقلا عن السلطات أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 23 آخرون.

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