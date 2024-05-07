قصف جديد لمعبر كرم أبو سالم.. وكتائب القسام تتبنى

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في تطور جديد للأحداث الجارية حالياً في قطاع غزة، أفاد مراسل العربية/الحدث بإطلاق دفعة جديدة من الصواريخ تجاه موقع كرم أبو سالم العسكري شرقي رفح.

ومن جانبها، تبنت كتائب القسام إطلاق صواريخ على موقع للجيش الإسرائيلي عند معبر كرم أبو سالم اليوم الثلاثاء.

وقالت كتائب القسام في رسالة نصية قصيرة "قصفنا تحشدات قوات العدو في موقع "كرم أبو سالم العسكري" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته "انطلاق صفارات الإنذار في كرم أبو سالم، القريب من قطاع غزة".

وكان هجوم صاروخي مماثل استهدف معبر كرم أبو سالم، أمس الاثنين، وأوقع 4 قتلى من صفوف الجيش الإسرائيلي حسب بيانه، الأمر الذي اعتبره مسؤولون عقّد أمور التوصل لتهدئة مع حماس.

جاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد وقت قصير من الهجوم الذي تبنته حماس، حيث أغلقت القوات الإسرائيلية معبر كرم أبو سالم الواقع في المنطقة، وأوقفت دخول شاحنات المساعدات الإنسانية عبر المعبر الذي يعد بمثابة نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات.

وأكد الجيش أن العديد من الأشخاص تلقوا العلاج الطبي على الفور من إصاباتهم الناجمة عن إطلاق الصواريخ، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية الفورية.

ومن جانبها، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن مسؤول كبير لم تسمِّه القول، إن قصف حركة "حماس" لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة.

كما قال المسؤول إن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين إسرائيل وحماس.