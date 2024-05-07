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Smoke rises following Israeli strikes, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in Rafah, in the southern Gaza Strip April 22, 2024. REUTERS/Mahdy Zourob
أرشيفية
الشرق الأوسط

مصادر إسرائيلية: عملية رفح محدودة للغاية وهدفها الضغط على حماس

متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: السبيل لإنهاء الصراع هو إلقاء حماس أسلحتها وإعادة الرهائن

العربية.نت
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نقلت قناة "أي 24 نيوز" عن مصدر إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تأكيده أن العملية العسكرية في رفح محدودة للغاية وتهدف إلى الضغط على حماس للقبول باتفاق الهدنة.

فيما قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن السبيل لإنهاء الصراع هو إلقاء الحركة أسلحتها وإعادة الرهائن.

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن وفدا إسرائيليا سيسافر إلى مصر في الساعات المقبلة لتقييم مدى إمكانية تغيير حركة حماس لموقفها بخصوص مقترح وقف إطلاق النار.

وأضاف لرويترز: "الوفد مكون من مبعوثين متوسطي المستوى. وإذا تم التوصل إلى اتفاق حقيقي في المستقبل القريب، سيترأس كبار المسؤولين الوفد".

وأوضح المسؤول أن العرض الراهن من حماس غير مقبول بالنسبة لإسرائيل.

وقرر مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالإجماع، مواصلة العملية العسكرية في رفح، وذلك بعد إعلان حماس قبولها للمقترح المصري القطري للهدنة.

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وقال المجلس في بيان "قرر مجلس الوزراء الحربي بالإجماع أن تواصل إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس لتعزيز إطلاق سراح الرهائن لدينا وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب".

وأضاف: "رغم أن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية، فإن إسرائيل سوف ترسل وفداً من الوسطاء لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل شروط مقبولة لإسرائيل".

وأعلنت حركة حماس، الاثنين، موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب بيان من الحركة.

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