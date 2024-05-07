مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم لحزب الله على المطلة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده في هجوم لحزب الله اللبناني بمسيرة على بلدة المطلة شمال إسرائيل أمس، حسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم تذكر الصحيفة المزيد من التفاصيل.

وكانت جماعة حزب الله اللبنانية قالت أمس الاثنين، إنها نفذت هجوما بطائرة مسيرة على نقطة تمركز لجنود إسرائيليين بالقرب من بلدة المطلة شمال إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق مقتل جنديين في الهجوم.

وذكرت جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران أيضا أنها أطلقت عشرات الصواريخ باتجاه أهداف عسكرية عبر الحدود مع إسرائيل.

وتتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله القصف عبر الحدود بشكل يومي منذ اندلاع الحرب في غزة.

وتقتصر هجمات الجماعة حتى الآن على شريط ضيق في شمال إسرائيل سعيا منها لتخفيف ضغط القوات الإسرائيلية عن قطاع غزة.