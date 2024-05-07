نتنياهو: مقترح حماس للهدنة لا يلبي المطالب الأساسية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن أحدث اقتراح لهدنة قدمته حركة حماس لا يفي بمطالب إسرائيل الأساسية، مضيفاً أن الضغط العسكري لا يزال ضروريا لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة.

وسيطرت القوات الإسرائيلية في وقت سابق على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وهو تحرك وصفه نتنياهو بأنه "خطوة مهمة للغاية نحو تدمير ما تبقى من قدرات حماس العسكرية".

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من منطقة قرب رفح بجنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن عملية دخول رفح والسيطرة على معبرها ستستمر حتى القضاء على حماس أو "عودة أول رهينة".

وأضاف غالانت أن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات لاستعادة المحتجزين، لكنها ستكثف عملياتها في جميع أنحاء غزة إن لم يتم التوصل لاتفاق حول المحتجزين.

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفه لاقتراح قبلته حماس بشأن وقف إطلاق النار بأنه "بعيد جدا عن متطلبات إسرائيل الضرورية".

وقال نتنياهو إن مقترح حماس المقصود من ورائه منع دخول القوات الإسرائيلية لرفح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها أمس.

وفي المقابل ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية طالبت الولايات المتحدة "بالتدخل الفوري لمنع قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح، وتهجير المواطنين منها".

وحذر نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، "من مخاطر هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، وارتكاب مجازر في رفح؛ ما يهدد حياة الملايين من الفلسطينيين، ويدفع بالأمور إلى حافة الهاوية، إلى جانب السيطرة على المعابر الحدودية الفلسطينية، الأمر الذي سيضاعف من معاناة المواطنين، وسيزيد من الحصار المفروض أصلاً بمنع تحرك المواطنين، وإخراج الجرحى، وستمنع تدفق المساعدات الإغاثية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة".