نجاة أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين من محاولة اغتيال في صنعاء
تعرض لوابل من الرصاص الحي بينما كان داخل سيارته، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في البطن، ومقتل أحد أقاربه وإصابة آخر
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نجا أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين والأمين العام المساعد لاتحاد الصحافيين العرب، محمد شبيطة، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال في العاصمة اليمنية صنعاء.
ونقلت منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية، عن مصدر مقرب من شبيطة، إنه تعرض لوابل من الرصاص الحي، بينما كان داخل سيارته، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في البطن، ومقتل أحد أقاربه وإصابة آخر، نُقل على إثرها لمستشفى الكويت في العاصمة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين المدعومة إيرانيًا والمصنفة من قبل الولايات المتحدة الأميركية على لائحة الإرهاب.
وفيما لم تصدر بيانات من النقابة اليمنية أو سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء، نفى المصدر أن يكون الحادث عرضيًا، من دون تفاصيل إضافية حتى الآن.
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