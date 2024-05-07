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من رفح الحدودية مع مصر (فرانس برس)
الشرق الأوسط

وفد حماس بالقاهرة.. مصر: لا صحة لتولي مسؤوليات أمنية بغزة

مصدر.. مصر لن تتولى أي مسؤوليات أمنية من أي نوع

القاهرة - أشرف عبد الحميد
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أكد مصدر مصري رفيع المستوى أنه لا صحة شكلا وموضوعا لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي ⁧مصر⁩ أي مسؤوليات أمنية داخل قطاع غزة.

وقال المصدر إن مصر لن تتولى أي مسؤوليات أمنية من أي نوع.

في سياق متصل وصل وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، مساء اليوم، إلى القاهرة قادماً من الدوحة للمشاركة في مفاوضات اتفاق الهدنة.

وأعلنت حماس أن الوفد سيتابع الجهود مع الوسطاء في مصر وقطر لإنجاز اتفاق وقف العدوان في قطاع غزة، مؤكدة أن الوفد يضم زاهر جبارين وغازي حمد ومحمد نصر.

ومن قبل أعلن مصدر مصري رفيع المستوى أن مصر تبذل أقصى جهد للتوصل إلى هدنة شاملة.

وقال إن مصر تبذل جهودا مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القاهرة تستضيف اجتماعات بمشاركة وفود قطر والولايات المتحدة وحماس لاستكمال المباحثات، بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.

وكانت مصر قد اعتبرت أن هذا التصعيد الخطير في رفح يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين في غزة.

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ودعت مصر الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

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