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من عملية دخول الشاحنات إلى غزة عبر معبر رفح - فرانس برس
من عملية دخول الشاحنات إلى غزة عبر معبر رفح - فرانس برس
الشرق الأوسط

إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من دخول معبر رفح.. والأونروا تحذر من كارثة

متحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: المعبران الرئيسيان لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة "مغلقان" الآن

العربية.نت - وكالات
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منعت إسرائيل الأمم المتحدة من الوصول إلى معبر رفح في قطاع غزة، وفق ما أفاد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الثلاثاء.

وقال ينس لايركه في مؤتمر صحافي دوري في جنيف: "لسنا موجودين حاليا عند معبر رفح لأن مكتب كوغات (مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية) رفض السماح لنا بالوصول إلى هذه المنطقة" وهي نقطة العبور الرئيسية للمساعدات الإنسانية.

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، من استمرار توقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، الذي أعلنت القوات الإسرائيلية صباح اليوم سيطرتها عليه.

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وقالت الأونروا إن استمرار توقف دخول المساعدات وإمدادات الوقود عند معبر رفح، سيوقف الاستجابة الإنسانية الحرجة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضافت أن "الجوع الكارثي" الذي يواجهه الناس، ولا سيما في شمال غزة، سيزداد سوءا إذا انقطعت طرق الإمداد.

وكان مدير الوكالة في غزة، سكوت أندرسون قال، أمس الاثنين، إن المنطقة الإنسانية الموسعة حديثًا في المواصي- حيث وجه الجيش الإسرائيلي آلاف الأشخاص من شرق مدينة رفح للإخلاء إليها- ليست "مناسبة تمامًا" للعيش.

وقال متحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: المعبران الرئيسيان لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة "مغلقان" الآن.

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