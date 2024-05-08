إسرائيل: المهمة ضد حزب الله لم تكتمل.. والصيف قد يكون ساخناً

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء إن "المهمة لم تكتمل" في شمال إسرائيل في الصراع مع حزب الله، وإنه لا يزال مصمماً على السماح بعودة السكان الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم بأمان.

وأضاف في بيان مسجل: "قد يكون هذا الصيف صيفاً ساخناً"، في إشارة إلى احتمال توسع الأعمال القتالية على امتداد الحدود الشمالية مع لبنان.

يأتي هذا بينما شنت إسرائيل ضربات جوية مكثفة في جنوب لبنان، وقال حزب الله إنه وجه ضربات بطائرات مسيرة ملغومة وصواريخ لأهداف إسرائيلية اليوم الأربعاء في تصعيد للقتال المستمر منذ سبعة أشهر في المنطقة الحدودية.

وقالت مصادر أمنية إن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص في لبنان.

والصراع مستمر بين حزب الله وإسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول بالتوازي مع حرب غزة ما تسبب في نزوح عشرات الآلاف على جانبي الحدود وأثار مخاوف من نشوب حرب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب منشآت عسكرية وبنية تحتية تابعة لحزب الله في ثلاثة مواقع بجنوب لبنان، منها أكثر من 20 ضربة على أهداف لحزب الله في بلدة رامية.

من جهته قال حزب الله إنه أطلق "مسيرات انقضاضية على مقر اللواء الغربي المستحدث في بلدة يعرا الحدودية الإسرائيلية وأصابت هدفها بدقة، واستهدف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان من العيار الثقيل وحقق إصابة مباشرة"، وذلك من بين 10 هجمات على الأقل أعلن حزب الله عنها اليوم الأربعاء.

من جهتها ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الضربات الإسرائيلية استهدفت 28 بلدة وقرية في جنوب لبنان، معقل حزب الله.

وقال مصدران أمنيان في لبنان إن الإسرائيليين استخدموا صواريخ تصل إلى الأعماق في محاولة واضحة لضرب تحصينات حزب الله تحت الأرض.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تسنى تحديد وقوع انفجارات ثانوية خلال الهجوم الذي شنته مدفعيته وطائراته المقاتلة في منطقة رامية، ما يشير إلى وجود مرافق لتخزين أسلحة في الموقع.