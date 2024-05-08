البنتاغون يعلن اكتمال أعمال بناء الرصيف الإنساني قبالة ساحل غزة

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أعلنت وزارة الدفا ع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء اكتمال أعمال بناء الرصيف الإنساني المؤقت قبالة ساحل غزة، والذي يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن) الأميركية عن نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، قولها في مؤتمر صحافي: "اليوم، اكتمل بناء قطاعي الرصيف العائم، حيث ينتظران النقل النهائي بحرا"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وأضافت سينغ أنه وبسبب الطقس، فإن الجيش الأميركي غير قادر على نقل الرصيف إلى مكانه ليتم تثبيته على شاطئ غزة.

وقالت سينغ: "لا تزال هناك توقعات اليوم بوجود رياح عاتية وأمواج عالية في البحر، مما يتسبب في ظروف غير آمنة لنقل مكونات الرصيف العائم، وبالتالي فإن أقسام الرصيف والسفن العسكرية المشاركة في بنائه لا تزال متمركزة في ميناء أسدود".

وأوضحت سينغ أن الولايات المتحدة تقوم بتحميل المساعدات المقرر تفريغها على الرصيف المؤقت على متن السفينة (ساغامور) الموجودة حاليا في قبرص.

وتابعت: "السفينة (ساغامور) هي سفينة شحن ستستخدم نظام الرصيف العائم، وستقوم برحلات بين قبرص والرصيف العائم البحري بينما تقوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركاء آخرون بجمع المساعدات من جميع أنحاء العالم".

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) لأول مرة الأسبوع الماضي أن السفينة ساغامور ستكون أول سفينة تستخدم لنقل المساعدات من قبرص إلى الرصيف، لكن المسؤولين الأميركيين يأملون أن تبدأ منظمات الإغاثة في النهاية بالتعاقد مع سفن خاصة بها لتوصيل المساعدات.



وأشارت سينغ إلى أن البنتاغون يأمل بتثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة بشكل نهائي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.