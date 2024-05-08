انتخابات تشاد.. المرشح المعارض سكسيه ماسار يستنجد بإيلون ماسك

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طلب مرشح المعارضة التشادية الرئيسي ورئيس الوزراء سيكسيه ماسرا، من الملياردير الأميركي إيلون ماسك توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لشعبه لأن السلطات العسكرية الانتقالية قد توقف الخدمة إذا هزم الجنرال محمد ديبي في الانتخابات.

وانتقدت قيادات من معارضة تشاد التأخر في إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الجزئية والمؤقتة، وبررت لجنة الانتخابات عدم نشر النتائج حتى الآن بمساحة البلاد الشاسعة والصعوبات في المواصلات وشبكة الطرق التي يوجد معظمها خارج الخدمة على حد قولها.

في غضون ذلك حذر وزير العدل السابق أحمد محمد حسن من خطر انزلاق تشاد إلى صراع على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى اقتتال ودعا السياسي والأكاديمي التشادي البارز القادة السياسيين إلى ضبط النفس والتهدئة.

ويلتزم مرشح المعارضة الرئيسي ورئيس الوزراء سيكسيه ماسرا حتى الآن الصمت؛ ويحظر قانون الانتخابات في تشاد على المرشحين إعلان النتائج قبل ظهورها بشكل رسمي في وسائل الإعلام العمومية.

وكان رئيس الوزراء هدد خلال الحملة الانتخابية بإعلان فوزه إذا لم تبادر لجنة الانتخابات بذلك.