شاحنة وقود واحدة دخلت.. غزة تنتظر "انفراجة" المساعدات الأميركية من مينائها العائم

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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء إن السلطات الإسرائيلية أغلقت معبر كرم أبو سالم من جديد بعد إدخاله شاحنة وقود واحدة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وجاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إعادة فتح المعبر "لإدخال المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة. وذكر الجيش في بيان أن شاحنات قادمة من مصر وصلت بالفعل إلى المعبر، محملة بمساعدات تشمل أغذية ومياها ومستلزمات إيواء وأدوية ومعدات طبية.

يأتي هذا بينما تشهد قبرص تحميل سفينة مساعدات لغزة اليوم الأربعاء في إطار ما قد تكون أول شحنة تدخل إلى القطاع المحاصر عبر رصيف أميركي بُني لتسريع وصول الإمدادات.

ونُقلت الحاويات إلى السفينة ساغامور التي ترفع العلم الأميركي ورست في ميناء لارنكا اليوم الأربعاء.









تحميل مساعدات في قبرص تحميل مساعدات في قبرص تحميل مساعدات في قبرص تحميل مساعدات في قبرص تحميل مساعدات في قبرص

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس لتيمبيوتيس إن إنشاء رصيف أميركي مخصص للتعامل مع شحنات المساعدات إلى غزة اكتمل.

وأضاف: "نستكمل تحميل المساعدات على سفينة أميركية في لارنكا حالياً وبمجرد إعلان اكتمال الرصيف يمكن إطلاق هذا الجانب من العملية (الشحنة)". ولم يتضح موعد مغادرة السفينة.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية على حماس عقب هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر إلى تدمير قطاع غزة الذي تحذر وكالات إغاثة من أنه على شفا المجاعة.

وفتحت قبرص ممراً بحرياً في مارس لشحن المساعدات مباشرة إلى غزة بعد أن تعطل إيصالها عبر الطرق البرية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية وإغلاق الحدود.

واستخدمت مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية ومقرها الولايات المتحدة الطريق البحري مرتين قبل مقتل سبعة من موظفيها في غارة جوية إسرائيلية في الأول من أبريل.

وتفتقر غزة إلى البنية التحتية على سواحلها البحرية. وقامت الولايات المتحدة ببناء رصيف بحري مخصص لتسلم شحنات المساعدات.

وقال مسؤولون أميركيون إن المساعدات ستُفرّغ على سفن الدعم اللوجستي العسكرية الأميركية بمجرد وصولها، وذلك قبل نقلها إلى جسر حيث من المقرر تحميلها على شاحنات قبل تسليمها.