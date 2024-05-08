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انفجار في مدينة فيص آباد عاصمة بدخشان
موقع الانفجار في فيص آباد
أفغانستان وطالبان

مقتل 3 عسكريين وإصابة 5 في انفجار بشمال أفغانستان

الانفجار وقع في إقليم بدخشان حيث استهدفت عبوات ناسفة زرعت في دراجة نارية مركبة عسكرية

العربية.نت
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قال متحدث باسم وزارة الداخلية في إدارة طالبان إن ثلاثة عسكريين لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في انفجار بشمال أفغانستان اليوم الأربعاء.

موقع الانفجار في فيص آباد
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  • موقع الانفجار في فيص آباد
  • موقع الانفجار في فيص آباد
  • موقع الانفجار في فيص آباد
(3 صور)
موقع الانفجار في فيص آباد
موقع الانفجار في فيص آباد
موقع الانفجار في فيص آباد
موقع الانفجار في فيص آباد
موقع الانفجار في فيص آباد
موقع الانفجار في فيص آباد
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وذكرت وسائل إعلام محلية أفغانية، نقلاً عن مصادر محلية في إقليم بدخشان، أن مركبة عسكرية من نوع "رينجر" استُهدفت في انفجار اليوم في مدينة فيص آباد، عاصمة بدخشان.

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وبحسب المصادر، فإن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة زرعت في دراجة نارية، ما أدى إلى نقل عدد من القتلى والجرحى إلى المستشفى.

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