مقتل 3 عسكريين وإصابة 5 في انفجار بشمال أفغانستان
الانفجار وقع في إقليم بدخشان حيث استهدفت عبوات ناسفة زرعت في دراجة نارية مركبة عسكرية
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قال متحدث باسم وزارة الداخلية في إدارة طالبان إن ثلاثة عسكريين لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في انفجار بشمال أفغانستان اليوم الأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام محلية أفغانية، نقلاً عن مصادر محلية في إقليم بدخشان، أن مركبة عسكرية من نوع "رينجر" استُهدفت في انفجار اليوم في مدينة فيص آباد، عاصمة بدخشان.
وبحسب المصادر، فإن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة زرعت في دراجة نارية، ما أدى إلى نقل عدد من القتلى والجرحى إلى المستشفى.
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