وسط نقص المقاتلين.. برلمان أوكرانيا يسمح بتجنيد المساجين

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أقرّ البرلمان الأوكراني اليوم الأربعاء مشروع قانون يسمح لفئات معيّنة من السجناء بالقتال في صفوف القوات المسلّحة مقابل حصولهم على العفو، في وقت تسعى كييف إلى حشد المزيد من الجنود ضد روسيا.

وقالت النائبة أولينا شولياك رئيسة حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في منشور عبر فيسبوك، إنه تم تبني النص بأغلبية 279 صوتاً في القراءة الثانية. ولا يزال يتعيّن أن يوقّع رئيس البرلمان والرئيس فولوديمير زيلينسكي القانون قبل أن يدخل حيّز التنفيذ.

وأوضحت شولياك أن هذا الإجراء لن يشمل إلا السجناء الذين أعربوا عن رغبتهم في الدفاع عن بلادهم، مضيفة أنه سيتطلّب موافقة السلطات العسكرية بعد التحقّق من الصحة الجسدية والنفسية للسجين.

وأضافت أن هذا النص لن يشمل السجناء المدانين بارتكاب جرائم خطيرة معيّنة، خصوصاً "القتل العمد لأكثر من شخصين" أو العنف الجنسي أو الاعتداءات على الأمن القومي أو الإدانات "الخطيرة" بالفساد.

وبالتالي، فإن الأشخاص المدانين أثناء تولّيهم مناصب سياسية مهمّة لن يكونوا مؤهّلين لهذا الإجراء.

ووفق شولياك، فإن هؤلاء السجناء سيخدمون في الوحدات الخاصة في الجيش.

وتابعت أنه لن يتمكّن من تقديم مثل هذا الطلب سوى السجناء الذين قضوا أقلّ من ثلاث سنوات في السجن.

وقالت أيضاً "لا يمكننا أن ننجو في ظروف حرب شاملة ضدّ عدو يتمتّع بمزيد من الموارد إلّا من خلال تعزيز جميع قواتنا".

وبعد أكثر من عامين من مقاومة الجيش الروسي، تواجه أوكرانيا نقصاً في الجنود والأسلحة وجيشاً روسياً بعديد أكبر.

وقامت موسكو بتجنيد عشرات الآلاف من السجناء للقتال على الجبهة.

وتحتاج كييف التي تحارب الجيش الروسي منذ عامين، بشدّة إلى الجنود وخصوصاً أن الجيش الأوكراني يتوقّع أن تشن موسكو هجوماً جديداً في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وتمنع كييف الرجال في سنّ القتال من السفر إلى الخارج مع استثناءات قليلة. ولكن وفقاً لتقديرات وسائل الإعلام، فرّ عشرات الآلاف من البلاد بشكل غير قانوني لتجنّب الذهاب إلى الجبهة.

في سياق متصل، صوت البرلمان الأوكراني لصالح مشاريع قوانين تمديد الأحكام العرفية والتعبئة في البلاد لمدة 90 يوماً، وذلك حسبما أعلن النائب البرلماني، أليكسي غونتشارينكو.

وكتب غونتشارينكو على تطبيق تلغرام: "مدّد البرلمان الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يوماً". وأشار غونتشارينكو إلى أن 339 نائباً صوتوا لصالح تمديد الأحكام العرفية، وصوت 336 نائباً لصالح استمرار التعبئة.

من جهته أعلن النائب ياروسلاف جيليزنياك على تطبيق تلغرام تمديد الأحكام العرفية والتعبئة في البلاد حتى 11 أغسطس.

وكان زيلينسكي قد قدّم في السادس من مايو إلى البرلمان مشاريع قوانين تمديد الأحكام العرفية والتعبئة بدءاً من يوم 14 مايو ولمدة 90 يوماً.