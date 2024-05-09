إسرائيل تواصل هجومها على غزة.. ومعبر رفح تحت الحصار

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على الرغم من التحذيرات الدولية، ومع دخول الحرب يومها السادس عشر بعد المئتين، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، وكثفت الطائرات الإسرائيلية قصفها للأحياء الشرقية لمدينة رفح وصولاً إلى وسط المدينة وغربها.

ما أدى إلى مقتل عشرة فلسطينيين وإصابة 72 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في رفح، بحسب مصدر طبي صرح لوكالة "أنباء العالم العربي".

حصار معبر رفح

في موازاة ذلك أكد شهود عيان أن الآليات الإسرائيلية استمرت في محاصرة الجانب الفلسطيني من معبر رفح لليوم الثالث على التوالي، بعد اجتياح المعبر يوم الثلاثاء الماضي.

فيما قامت عناصر من الجيش الإسرائيلي بتدمير عشرات المنازل في قرية الشوكة وفي حي الجنية وقصف الطوابق العلوية في معظم البنايات العالية وسط رفح.

أما في وسط القطاع، فبدأت الدبابات الإسرائيلية عملية اجتياح جديدة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة وفي حي تل الهواء.

كذلك تقدمت الدبابات بشكل مفاجئ نحو شارع 8 وقرب منطقة المصلبة بغطاء من الطائرات التي نفذت أحزمة نارية، كما استهدفت غارات جوية إسرائيلية أحياء الصبرة والزيتون وتل الهواء جنوب شرقي مدينة غزة.

بدوره قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن قوات إسرائيلية تنفذ عملية عسكرية في حي الزيتون، وأضاف في تدوينة على منصة إكس أن القوات الجوية الإسرائيلية دمرت نحو 25 هدفا وأن قواتها لا تزال تعمل في المنطقة.

كما حذر من العودة إلى الشمال أو الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي ومن الرجوع شمالا من وادي غزة، مشددا على أن مدينة غزة ما زالت منطقة "قتال خطيرة".

أكثر من 34 ألف قتيل

على صعيد الخسائر البشرية المتنامية، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى 34 ألفا و904، بينما زاد عدد المصابين إلى 78 ألفا و514.

وقالت في بيان إن 60 فلسطينيا قتلوا وأصيب 110 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أمس الأربعاء عثور أطقم طبية على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي تم استخراج 49 جثمانا منها.

وبلغ عدد المقابر الجماعية التي عثرت عليها الطواقم الطبية داخل المستشفيات سبع مقابر، واحدة في مستشفى كمال عدوان، وثلاث في مجمع الشفاء الطبي، وثلاث في مجمع ناصر الطبي؛ وجرى انتشال 520 جثمانا منها بحسب بيان المكتب الإعلامي.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، طالب الجيش الإسرائيلي الموجودين ببعض مناطق رفح بالتوجه إلى خان يونس قبل عملية عسكرية مزمعة.