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سكان إسرائيل يقتربون من 10 ملايين.. فكم مليون عربي يعيشون بينهم؟

لندن- العربية.نت
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نشرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أرقاماً حول عدد السكان الذين يعيشون في إسرائيل، فبلغ عددهم 9.9 مليون، منهم 7.247.000 يهودي (73.2%)، إضافة إلى 2.089.000 عربي (21%) كما و5.7% (آخرون) فيما زاد عدد السكان نحو 189 ألفا (1.9%) منذ العام الماضي.

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وأشارت دائرة الإحصاء المركزية إلى أنه "ولد 196 ألف طفل، واستوطن 37 ألف مهاجر جديد في إسرائيل منذ 2 مايو العام الماضي ووفقاً لمعدل النمو الحالي، فسيكون عدد سكان إسرائيل أكثر من 10 ملايين في مايو العام المقبل.

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وأفادت الدائرة أن "سكان إسرائيل، هم من الشباب، حيث إن حوالي 28% منهم تحت سن 14 عاماً، في حين أن 12% فقط من الإسرائيليين، أعمارهم 60 عاما أو أكثر". كما في أرقام الدائرة، أن 3.4 مليون مهاجر "وصلوا منذ عام 1948، استقر 1.6 مليون منهم، أو ما يقرب من نصفهم، ابتداءً من 1990. وبحلول نهاية عام 2022، يعيش حوالي 45% من إجمالي السكان اليهود في العالم في إسرائيل. في حين ولد 80% من يهود إسرائيل فيها".

وإذا استمر النمو في اتجاهه الحالي، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان إسرائيل إلى حوالي 11.1 مليون نسمة في عام 2030 وإلى 13.2 مليونا في عام 2040. كما من المتوقع بلوغهم في 2048 أكثر من 15 مليون نسمة.

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