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عنصر من الشرطة الفرنسية (فرانس برس)

بسبب خلاف مع زوجته.. فرنسي يصيب شرطيين بجروح خطرة

دبي - العربية.نت
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عند الساعة 22:30 بتوقيت غرينيتش، أصيب شرطيان بجروح خطيرة جراء إطلاق نار وقع مساء الخميس في مركز للشرطة في باريس.

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وقال مصدر مطلع على القضية، إن رجلا انتزع سلاح أحد الشرطيين، وأطلق النار.

وذكر أن المهاجم كان قد قُبض عليه للتو، واستولى على السلاح حينما كان الشرطيان يفتشانه.

خلاف بين زوجين

كما تابع أن الشرطيين في العناية الفائقة.

بدوره، أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن حادث إطلاق النار مرتبط على ما يبدو، بخلاف بين المعتدي وزوجته التي اعتدى عليها بآلة حادة ثم استولى على سلاح شرطي وأطلق النار فأصاب شرطيَّيْن بجراح خطرة قبل نجاح عناصر الأمن في توقيفه.

يذكر أن الشرطة كانت أعلنت فتح تحقيق بالحادث.

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