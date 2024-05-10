بعيد مؤامرة اغتياله.. زيلينسكي يقيل حارسه دون ذكر أسباب

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بعد يومين من تأكيد السلطات الأوكرانية أنها أحبطت مؤامرة روسية هدفت إلى اغتيال الرئيس والعديد من كبار المسؤولين العسكريين، أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المسؤول عن أمنه الشخصي.

مسؤول الأمن الشخصي

فقد وقع الرئيس مرسوما الخميس، ينص على إقالة سيرغي ليونيدوفيتش رود من منصبه كرئيس لدائرة حماية دولة أوكرانيا.

ولم يشر المرسوم إلى أسباب إقالة رود، كما لم يسم خلفا له في هذا المنصب الحساس.

يأتي ذلك بعدما أعلن جهاز الأمن الأوكراني "اس بي يو" الثلاثاء في بيان، تفكيك ما أسمتها شبكة عملاء لأجهزة الأمن الروسية "اف اس بي" كانت تعد لاغتيال الرئيس الأوكراني ومسؤولين كبار آخرين، إضافة إلى اعتقال ضابطين أوكرانيين ينتميان إلى هذه الشبكة، وفقا للتصريحات الرسمية.

وأوضح المصدر نفسه أن الضابطين برتبة كولونيل كانا ينتميان إلى دائرة الحماية التي تتولى أمن مسؤولين في الدولة، ويشتبه بأنهما سربا معلومات سرية إلى جهاز الأمن الروسي.

خطط أوكرانيا إذا اغتالت روسيا زيلينسكي

كما تابع أن أحدهما سلم متفجرات ومسيرات ليتمكن أحد العملاء من تنظيم هجوم.

محاولات عدة لاغتيال زيلينسكي

يذكر أن رود البالغ من العمر 47 عاما، كان ترأس دائرة الحماية التي تشرف على الأمن الشخصي للرئيس ولمسؤولين آخرين وعائلاتهم منذ 2019.

ومنذ بدء العملية الروسية في شباط/فبراير 2022، تحدثت كييف عن محاولات عدة لاغتيال زيلينسكي ناسبة إياها إلى موسكو.