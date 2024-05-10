بوتين يعيد تعيين ميخائيل ميشوستين رئيساً للحكومة

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أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين ميخائيل ميشوستين رئيساً للحكومة الجمعة بعد أسابيع من التكهنات بشأن تعديل وزاري محتمل في موسكو.

وقال بوتين لميشوستين الجمعة إنه "تم إنجاز الكثير في ظل ظروف صعبة ويبدو لي أنه سيكون من المناسب لنا أن نواصل العمل سوياً"، مضيفاً: "أعتقد أننا على الطريق الصحيح".

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بدوره أكد ميشوستين لبوتين: "سنبذل كل ما في وسعنا لتطوير اقتصادنا وتبرير ثقة شعبنا بنا وأنا واثق بأننا سننجز تحت قيادتكم كل المهام التي تم تحديدها".

احتمال إجراء تغييرات في صفوف الحكومة

يذكر أن ميشوستين، الذي كان يرأس مصلحة الضرائب في البلاد، عُيّن في منصب رئاسة الحكومة للمرة الأولى في 2020.

ومن المتوقع أن تُطرح أسماء وزراء في الأسابيع المقبلة للتشكيلة الحكومية الجديدة.

يشار إلى أنه يتعين على بوتين دستورياً تسمية أو إعادة تعيين وزراء حكومته، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في مارس.

فيما يتحدث محللون سياسيون روس منذ أسابيع عن احتمال قيام بوتين بإجراء تغييرات في صفوف الحكومة، بعد أكثر من عامين على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى إعادة تشكيل اقتصاد روسيا.