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خاركيف شمال شرقي أوكرانيا (رويترز)

روسيا تشن هجوماً برياً على خاركيف.. وأوكرانيا تجلي السكان

دبي - العربية.نت
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كشف مصدر عسكري أوكراني كبير أن القوات الروسية شنت هجوماً برياً بالمدرعات في وقت مبكر الجمعة على منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد، وتقدمت كيلومتراً واحداً قرب بلدة فوفشانسك التي تقع على الحدود في مسعى لإنشاء منطقة عازلة.

كما أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن القوات الروسية تستهدف التقدم لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات من الحدود الروسية وأن قوات كييف تقاتل للحيلولة دون تقدم موسكو، وفق رويترز.

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إرسال مزيد من القوات

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القتال في المناطق الحدودية بخاركيف مستمر، وإن كييف أرسلت مزيداً من القوات إلى المنطقة لتعزيز قدراتها.

كذلك أوضحت أنه عند الساعة الخامسة صباحاً تقريباً، حاولت القوات الروسية "اختراق خطنا الدفاعي محتمية بالمدرعات... وحتى الآن، نتصدى لهذه الهجمات، وتستمر المعارك باختلاف حدتها".

خاركيف شمال شرقي أوكرانيا (رويترز)
خاركيف شمال شرقي أوكرانيا (رويترز)

عمليات إجلاء

بدوره أعلن مسؤول محلي في خاركيف أن عمليات إجلاء تجري في بلدات بالمنطقة، من بينها فوفشانسك التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة بعد تعرضها إلى "قصف مكثف".

وأفاد مصدر عسكري أوكراني رفيع المستوى أن القوات الروسية تحاول إقامة "منطقة عازلة" في منطقة خاركيف لمنع القوات الأوكرانية من قصف الأراضي الروسية، حسب فرانس برس.

يشار إلى أن الهجوم يفتح جبهة جديدة للقتال بعد مرور أكثر من عامين على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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