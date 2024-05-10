نتنياهو: خسرنا مئات الجنود.. ونأمل تجاوز الخلاف مع بايدن

3 دقائق للقراءة

على وقع احتدام التوتر بين الحلفاء، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في أن يتمكن هو والرئيس الأميركي جو بايدن من تجاوز خلافاتهما إزاء الحرب في قطاع غزة، وذلك بعدما منع بايدن إرسال بعض الأسلحة إلى إسرائيل.

"خسرنا مئات الجنود"

وقال نتنياهو خلال مقابلة مع برنامج (دكتور فيل برايم تايم): "كثيرا ما كنا متفقين ولكن كانت بيننا خلافات أيضا. وكنا نتمكن من التغلب عليها. آمل أن نتمكن من تجاوزها الآن، لكننا سنفعل ما يجب علينا فعله لحماية إسرائيل".

كما تابع أن إسرائيل خسرت مئات الجنود في الحرب.

وأعلن أن تل أبيب دمّرت 20 كتيبة عسكرية لحماس من أصل 24 حتى الآن.

كذلك شدد على وجوب هزيمة حركة حماس في رفح، وفق زعمه.

يأتي هذا بينما أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل "لإلحاق هزيمة دائمة" بحركة حماس.

أكد في بيان، على أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن الشحنة التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل.

وأضاف أن واشنطن طرحت على إسرائيل بعض البدائل لكيفية ملاحقة عناصر حماس.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس بايدن، أن القنابل التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل وتوقفت الآن عن إرسالها إليها استخدمت في قتل المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح بايدن في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" عندما سئل عن القنابل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) والتي كانت واشنطن ترسلها إلى إسرائيل قائلاً: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "إذا دخلت إسرائيل رفح فلن نزودها بالأسلحة المستخدمة تاريخيا للتعامل مع هذه المشكلة".

وشدد على أن واشنطن ستواصل التأكد من أن إسرائيل آمنة فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات التي انطلقت من الشرق الأوسط مؤخرا.

واشنطن: الخلافات المتبقية بين إسرائيل وحماس يمكن التغلب عليها

34 ألف ضحية

يذكر أن الولايات المتحدة كانت علّقت إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حملة على مقاتلي حركة حماس في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن.

ويأتي التعليق في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما عسكريا على مدينة رفح الفلسطينية رغم اعتراضات الرئيس بايدن.

أما المفاوضات فقد أعلنت حركة حماس فجر الجمعة بعد مغادرة وفدها من مصر حيث تجرى المحادثات، أن الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة.

جاء ذلك عقب مغادرة وفدي حماس وإسرائيل القاهرة بعد ظهر الخميس بعد يومين من المفاوضات، حيث اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات القاهرة انهارت.

ومنذ الثلاثاء الماضي، تجتمع وفود من حماس وإسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في القاهرة، من أجل التوصل لاتفاق يعيد الهدوء إلى غزة المدمرة، ويؤدي إلى تبادل الأسرى بين الجانبين.

وبينما تمسكت حماس سابقا بأن ينص أي اتفاق على وقف دائم للحرب، مع ضمانة دولية بتنفيذ تل أبيب لهذا الشرط والتزامها به، رفض ذلك الجانب الإسرائيلي متمسكاً بإطاحة حماس من الحكم وعدم عودتها إلى السلطة في القطاع، من دون أن تعطي خطة واضحة المعالم حول مستقبل حكم غزة.