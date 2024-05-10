"إصابات مؤكدة".. حزب الله يعلن قصف موقع للجيش الإسرائيلي

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في جديد للتطورات على الجبهة الشمالية، أعلنت جماعة حزب الله في لبنان قصف موقع للجيش الإسرائيلي في المالكية جنوبا في ساعة مبكرة اليوم الجمعة.

إصابات مؤكدة

وأكد الحزب في بيان أنه حقق بالاستهداف "إصابات مؤكدة".

كما أشار إلى أن القصف أتى بعد رصد ‏وترقب للقوات الإسرائيلية، حيث استهدفتها عناصره عند وصول الآليات الإسرائيلية إلى موقع المالكية.

وكشفوا أن الاستهداف جاء بقذائف مدفعية.

أتى هذا الاستهداف رداً على شن الجيش الإسرائيلي لغارات على أهداف للحزب في ست مناطق جنوب لبنان خلال اليومين الماضيين، طالت مبان عسكرية في كفر كلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس، بالإضافة لأهداف في حولا وعيترون جنوب لبنان.

استمرار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

قصف متبادل وبشكل يومي

يذكر أن حزب الله اللبناني كان أعلن شنّه هجومين بطائرات مسيّرة الثلاثاء الماضي، استهدفا مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، غداة هجوم مماثل أكد الجيش الإسرائيلي أنه أدى إلى مقتل اثنين من جنوده.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قبل سبعة أشهر، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيداً في الهجمات.

وبقي القصف غالبا في المناطق الحدودية لدى الجانبين، فيما ينفّذ الجيش الإسرائيلي أحيانا غارات في العمق اللبناني، يردّ الحزب عليها بتصعيد عملياته أو استهداف مواقع أبعد.