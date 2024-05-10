دبابات إسرائيلية تنتشر بين شرق وغرب معبر رفح.. وتطويق جنوب غزة

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في ما يبدو أنه استعداد لتوغل جديد، أفادت وكالة رويترز اليوم الجمعة، بأن الدبابات الإسرائيلية تطوق الجانب الشرقي من جنوب قطاع غزة بالكامل، موضحة أن دبابات إسرائيلية تنتشر على الطريق الفاصل بين الجانبين الشرقي والغربي لمعبر رفح.

اخترق مناطق جنوب غزة

كما أفادت بأن الجيش الإسرائيلي اخترق من الجانب الشرقي مناطق جنوب قطاع غزة بعدة كيلومترات.

ومنذ 4 أيام تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها للأحياء الشرقية لمدينة رفح وصولاً إلى وسط المدينة وغربها.

في موازاة ذلك أكد شهود عيان أن الآليات الإسرائيلية استمرت في محاصرة الجانب الفلسطيني من معبر رفح لليوم الرابع على التوالي، بعد اجتياح المعبر يوم الثلاثاء الماضي.

قصف مستمر في رفح

فيما قام عناصر من الجيش الإسرائيلي بتدمير عشرات المنازل في قرية الشوكة وفي حي الجنية وقصف الطوابق العلوية في معظم البنايات العالية وسط رفح.

أما في وسط القطاع، فبدأت الدبابات الإسرائيلية عملية اجتياح جديدة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة وفي حي تل الهواء.

تقدم الدبابات فجأة

كذلك تقدمت الدبابات بشكل مفاجئ نحو شارع 8 وقرب منطقة المصلبة بغطاء من الطائرات التي نفذت أحزمة نارية، كما استهدفت غارات جوية إسرائيلية أحياء الصبرة والزيتون وتل الهواء جنوب شرقي مدينة غزة.

بدوره قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن قوات إسرائيلية تنفذ عملية عسكرية في حي الزيتون، وأضاف في تدوينة على منصة إكس أمس الخميس أن القوات الجوية الإسرائيلية دمرت نحو 25 هدفا وأن قواتها لا تزال تعمل في المنطقة.

كما حذر من العودة إلى الشمال أو الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي ومن الرجوع شمالا من وادي غزة، مشددا على أن مدينة غزة ما زالت منطقة "قتال خطيرة".

حصيلة القتلى

أما على صعيد الخسائر البشرية المتنامية، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 34 ألفا و904، بينما زاد عدد المصابين إلى 78 ألفا و514.

وبلغ عدد المقابر الجماعية التي عثرت عليها الطواقم الطبية داخل المستشفيات سبع مقابر، واحدة في مستشفى كمال عدوان، وثلاث في مجمع الشفاء الطبي، وثلاث في مجمع ناصر الطبي؛ وجرى انتشال 520 جثمانا منها بحسب بيان المكتب الإعلامي.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، طالب الجيش الإسرائيلي الموجودين ببعض مناطق رفح بالتوجه إلى خان يونس قبل عملية عسكرية مزمعة.