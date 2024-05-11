المجلس الأوروبي: الأوامر بإجلاء المدنيين من رفح "غير مقبولة"

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شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال السبت على أن أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة "غير مقبولة".

وكتب ميشال على منصة "إكس": "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى احترام القانون الإنساني الدولي ونطالبها بعدم تنفيذ عملية برية في رفح".

Evacuation orders for civilians trapped in Rafah to unsafe zones are unacceptable.



We call on the Israeli government to respect international humanitarian law and urge not to undertake a ground operation in #Rafah.



Crossing points must be fully functioning and allow essential… — Charles Michel (@CharlesMichel) May 11, 2024

"تحذير خطير"

يشار إلى أنه على الرغم من التحذيرات الدولية والأممية من اجتياح مدينة رفح، ووسط تأكيد الأمم المتحدة عدم وجود أماكن آمنة في كامل قطاع غزة يلجأ إليها النازحون من رفح، طالبت إسرائيل بإخلاء المزيد من الأحياء في المدينة.

فقد أصدر الجيش الإسرائيلي، بوقت سابق السبت، ما وصفه بـ"التحذير الخطير"، داعياً السكان والنازحين في مخيمات رفح والشابورة والأحياء الإداري، والجنينة وخربة العدس في بلوكات 6, 7, 8, 9, 17, 25, 26, 27 و 31 إلى إخلائها فوراً، كونها "مناطق قتال خطيرة"، وفق تعبيره.

"قوة شديدة"

كما أكد أن قواته "ستعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية في تلك المناطق"، في إشارة إلى عناصر حماس. وحذر من الاقتراب من الجدار الأمني.

فيما أوضح مراسل "العربية/الحدث" أن تلك المناطق تقع في شرق المدينة، لافتاً إلى أن آلاف المدنيين فروا منذ صباح السبت من وسط المدينة وشرقها أيضاً نحو المواصي وخان يونس، تحت القصف الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الوضع مزرٍ، وسط تدفق عشرات الجرحى إلى المستشفى الكويتي.

"توسيع العمليات العسكرية بشكل محدود"

أتت تلك التطورات بعدما أفادت مصادر مطلعة الجمعة بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة اتخذت قراراً بـ"توسيع عملياتها العسكرية في رفح، بشكل محدود"، بما لا يتجاوز الخط الأحمر الذي رسمته الولايات المتحدة سابقاً.

ونزح ما يناهز 300 ألف شخص من الأحياء الشرقية لمدينة رفح، مذ إصدار أوامر بإخلائها في السادس من مايو، حسب الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن ملف اجتياح غزة الذي تتمسك إسرائيل به من أجل "هزيمة حماس"، وفقاً لاعتقادها، كان قد وتر العلاقة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل غير مسبوق منذ تفجر الحرب يوم السابع من أكتوبر الفائت.