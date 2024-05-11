الناتو: ليس لدينا خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا

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أعلن نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جوان، أن الحلف يعتزم مواصلة دعم كييف، لكن ليس لديه خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا.
وقال جوان، اليوم السبت: "يتحدث الرئيس الفرنسي عن الحاجة الملحة لمواصلة دعم أوكرانيا. على مستوى الناتو، حيث يتم اتخاذ القرارات بالإجماع، ليس لدينا حالياً خطط أو نية سياسية لنشر قوات الناتو في أوكرانيا".
كما أضاف "على مستوى الحلف، ما زلنا مهتمين بدعم أوكرانيا بكل ما في وسعنا، لكننا في الوقت نفسه حريصون على عدم تحول هذه الحرب إلى صراع أكبر بين الناتو وروسيا"، وفقاً لما نقلته وكالة "أجيربريس" الرومانية.
وأشار نائب الأمين العام للحلف إلى أن "القرارات الأخيرة بتدريب (الطيارين الأوكرانيين) وتأمين مقاتلات "إف-16" مرتبطة بالوضع الحالي للحرب، لذلك فإن الأمر لا يتعلق بتجاوز الخطوط الحمراء، بل بتطور ديناميكيات هذه الحرب".
وفي نهاية أبريل الماضي، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حلفاءه الغربيين إلى تسريع إمدادات الأسلحة إلى كييف "لإفشال" هجوم جديد تحضر له روسيا.
وقال زيلينسكي إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ "معاً، علينا أن نُفشل الهجوم الروسي" مضيفاً أن "سرعة الإمدادات تعني حرفياً استقرار خط الجبهة".
من جهته اعتبر ستولتنبرغ خلال زيارته إلى كييف أنه "لم يفت الأوان بعد لتنتصر أوكرانيا" على روسيا رغم الانتكاسات الأخيرة لجيشها على الجبهة.
وأكد أن "المزيد من المساعدات في الطريق"، قائلاً إنه يتوقع إعلانات جديدة في هذا الاتجاه "قريباً".
وتخوض أوكرانيا وشركاؤها الغربيون سباقاً مع الزمن لنشر مساعدات عسكرية جديدة بالغة الأهمية يمكن أن تساعد في وقف التقدم الروسي البطيء والمكلف في المناطق الشرقية، فضلاً عن إحباط هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ.
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