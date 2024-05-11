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غالبية قتلى الحرب في غزة من الأطفال والنساء - رويترز
غالبية قتلى الحرب في غزة من الأطفال والنساء - رويترز
خاص

دبلوماسي إيراني: شعب غزة غير منزعج من أرقام القتلى والدمار

دبي - العربية.نت
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وسط ارتفاع أعداد القتلى في غزة إلى ما ينهاهز الـ 35 ألفا أغلبهم من الأطفال والنساء، اعتبر الدبلوماسي الإيراني السابق محمد مهدي شريعتمدار أن الشعب الفلسطيني في القطاع غير منزعج من أرقام القتلى والدمار.

وأضاف "أن الفلسطينيين يضحون من أجل قضيتهم ووطنهم وهم راضون بذلك" على حد قوله.

ليرد عليه الضيف الفلسطيني عضو المجلس الوطني أسامة العلي، قائلاً "سأرسل لك مشاهد البكاء إذا كنت لا تشاهدها في وسائل الإعلام".

فيما اعتبر الدبلوماسي الإيراني السابق في مقابلة مع برنامج "محل نقاش" الذي يبث على العربية، مساء الجمعة أنه لا يمكن تقييم نتائج هجوم 7 أكتوبر بعدد القتلى.

"سيبوا فلسطين بحالها"

في حين طالب العلي خلال النقاش موجهاً كلامه إلى الضيف الإيراني، أن تترك إيران القضية الفلسطينية وتهتم بشؤونها، قائلاً "حلوا عنا يا عمي.. سيبوا فلسطين بحالها".

وشبه الرد الإيراني على قصف السفارة في دمشق بـ "زفة العروسة في مصر"، مؤكداً أنه "رد هزيل، وذلك في إطار رده على الضيف الإيراني حول وصف معاهدة أوسلو بالهزيلة.

كما قال إن إيران عملت ضد الفلسطينيين وإن تدخلاتها خرب المسار التفاوضي، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين واليمين الإسرائيلي.

أكثر من 34 لف قتيل

يذكر أن عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 34 ألفاً و844 شخصاً.

بينما زاد عدد المصابين إلى 78 ألفاً و404، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقتل منذ بدء الحرب 496 كادراً صحياً، واعتقلت إسرائيل 309 كوادر، وأصيب أكثر من 1500، كما أدت الحرب لتدمير مراكز العلاجِ الرئيسية التي كانت تُحول إليها الحالات من المستشفيات والمحافظات الأخرى.

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