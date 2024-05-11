يتحصن به جنود.. حزب الله يستهدف مبنى شمال إسرائيل

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في استمرار لمسلسل التصعيد على الجبهة الشمالية، أعلنت جماعة حزب الله اللبناني الجمعة، أنه استهدف مبنى كان يتحصن فيه جنود إسرائيليون في المطلّة بشمال إسرائيل.

"إصابة مباشرة"

وأضافت الجماعة في بيان على تليغرام، أن مقاتليها حققوا "إصابة مباشرة" بالمبنى، وأن العملية تأتي دعم لغزة وردا على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

جاء ذلك بعدما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن شخصين قُتلا في غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة في بلدة طيرحرفا بجنوب لبنان.

وأضافت أن عددا آخر أصيب في القصف الذي استهدف "بشكل مباشر" فريقا من عمال شركة (إم.تي.سي تاتش) كان يجري أعمال صيانة لإحدى محطات الإرسال في البلدة.

استمرار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

قصف متبادل وبشكل يومي

يذكر أن حزب الله اللبناني كان أعلن شنّه هجومين بطائرات مسيّرة، خلال الأسبوع الماضي، استهدفا مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، غداة هجوم مماثل أكد الجيش الإسرائيلي أنه أدى إلى مقتل اثنين من جنوده.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قبل سبعة أشهر، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيداً في الهجمات.

وبقي القصف غالبا في المناطق الحدودية لدى الجانبين، فيما ينفّذ الجيش الإسرائيلي أحيانا غارات في العمق اللبناني، يردّ الحزب عليها بتصعيد عملياته أو استهداف مواقع أبعد.