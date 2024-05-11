اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
قوات إسرائيلية على الحدود اللبنانية الإٍسرائيلية (أسوشييتد برس)

يتحصن به جنود.. حزب الله يستهدف مبنى شمال إسرائيل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

في استمرار لمسلسل التصعيد على الجبهة الشمالية، أعلنت جماعة حزب الله اللبناني الجمعة، أنه استهدف مبنى كان يتحصن فيه جنود إسرائيليون في المطلّة بشمال إسرائيل.

"إصابات مؤكدة".. حزب الله يعلن قصف موقع للجيش الإسرائيلي العرب والعالم "إصابات مؤكدة".. حزب الله يعلن قصف موقع للجيش الإسرائيلي

"إصابة مباشرة"

وأضافت الجماعة في بيان على تليغرام، أن مقاتليها حققوا "إصابة مباشرة" بالمبنى، وأن العملية تأتي دعم لغزة وردا على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

جاء ذلك بعدما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن شخصين قُتلا في غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة في بلدة طيرحرفا بجنوب لبنان.

وأضافت أن عددا آخر أصيب في القصف الذي استهدف "بشكل مباشر" فريقا من عمال شركة (إم.تي.سي تاتش) كان يجري أعمال صيانة لإحدى محطات الإرسال في البلدة.

استمرار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

قصف متبادل وبشكل يومي

يذكر أن حزب الله اللبناني كان أعلن شنّه هجومين بطائرات مسيّرة، خلال الأسبوع الماضي، استهدفا مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، غداة هجوم مماثل أكد الجيش الإسرائيلي أنه أدى إلى مقتل اثنين من جنوده.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قبل سبعة أشهر، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيداً في الهجمات.

وبقي القصف غالبا في المناطق الحدودية لدى الجانبين، فيما ينفّذ الجيش الإسرائيلي أحيانا غارات في العمق اللبناني، يردّ الحزب عليها بتصعيد عملياته أو استهداف مواقع أبعد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
"العربية" ترصد معاناة آلاف الفلسطينيين العالقين جراء غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني "العربية" ترصد معاناة آلاف الفلسطينيين العالقين جراء غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط