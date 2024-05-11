"الوقت ينفد".. حماس تنشر فيديو لرهينة إسرائيلي في غزة

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بعد إعلانها رفض إسرائيل مقترحاً بشأن الهدنة، نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت مقطعا مصورا لرجل محتجز رهينة في قطاع غزة، ظهر على قيد الحياة.

فقد ظهر في الفيديو الأسير الإسرائيلي المدعو نداف بوبلابيل، من نيريم ويبلغ من العمر 51 عاما بحسب الإعلام الحربي، وبلغت مدة المقطع 11 ثانية فقط، وارفق بنص باللغتين العربية والعبرية يقول فيها "الوقت ينفد. حكومتكم تكذب".

وظهر الأسير في حالة جيدة إلّا أنه تعرض ربما لضربة تركت كدمة زرقاء وحمراء واضحة في محيط عينه اليمنى.

فيما أفادت تقارير صادرة عن وسائل إعلام تابعة لحركة حماس بأن الحركة ستصدر مقطع فيديو في وقت لاحق من اليوم حول مصير الإسرائيلي نداف بوببلويل المحتجز لديها.

انتهاء جلسة المحادثات

وانتهت الخميس جلسة محادثات غير مباشرة في القاهرة بمغادرة ممثلي إسرائيل وحماس ومن دون التوصل الى اتفاق.

فيما أعلنت حماس الجمعة أن رفض إسرائيل المقترح الأخير لاتفاق هدنة وتبادل أسرى في قطاع غزة "أعاد الأمور إلى المربع الأول"، مشيرة إلى أن ذلك دفعها إلى "إعادة النظر في استراتيجيتها التفاوضية".

وكانت حماس وافقت الاثنين على مقترح هدنة عرضه الوسطاء. الا أن إسرائيل أكدت أن هذا الطرح "بعيد جدا" عن مطالبها وكررت معارضتها وقفا دائما لإطلاق النار طالما "لم تُهزم" حماس.

ودعت مصر حماس وإسرائيل إلى إبداء "مرونة" للتوصل الى اتفاق بشأن الهدنة وتبادل الرهائن الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين.

اجتياح رفح

ويهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منذ أشهر باجتياح رفح التي يعتبرها آخر معاقل حماس ويتكدس فيها بسبب الحرب 1,4 مليون فلسطيني غالبيتهم نازحون.

في وقت سابق من الأسبوع وفي تحدٍ للتحذيرات الدولية، توغلت دبابات الجيش في المدينة وسيطرت على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي مع مصر الذي تمر عبره قوافل المساعدات.

وأعلن الجيش الجمعة أنه يواصل عملياته في شرق رفح متحدثا عن "تصفية خلايا إرهابية خلال معارك جرت عن قرب وضربات جوية من الجانب الغزي للمعبر الحدودي".

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة من أن هجوما بريا إسرائيليا على رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية هائلة".

128 محتجزاً

وخطف أكثر من 250 شخصا ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 37 منهم وفق مسؤولين إسرائيليين.

ردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة تسببت بسقوط 34 ألفا و943 قتيلا غالبيتهم مدنيون وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.