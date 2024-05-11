فيضانات تضرب شمال أفغانستان.. ومقتل أكثر من 200

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تسببت فيضانات مفاجئة ضربت شمال أفغانستان بمقتل أكثر من 200 شخص في ولاية بغلان وحدها، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة وكالة فرانس برس، السبت.

وقال مسؤول في المنظمة الأممية إن "أكثر من 100 شخص توفوا في إقليم بغلان، فيما قُتل 100 في إقليم بركة جراء الفيضانات التي دمرت الجمعة أكثر من ألفَي منزل في المديريتين.

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كما لفتت المنظمة إلى تسجيل عدد من الوفيات في 6 أقاليم أخرى، استناداً إلى أرقام السلطة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث الطبيعية.

وكانت السلطات المحلية قد ذكرت ليل الجمعة أن الحصيلة الإجمالية تبلغ 62 قتيلاً، محذرة من أنها قابلة للارتفاع.

يشار إلى أن فيضانات هذا العام التي تأتي في ظل أمطار تفوق المعتاد في فصل الربيع، طالت أقاليم أخرى في هذا البلد المعرض بشدة لتغير المناخ، خصوصاً في إقليم غور (غربا) وبدخشان (شمال شرق)، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة.