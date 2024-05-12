احتلال يمتد لعام.. تسرب أبرز ملامح الخطة الإسرائيلية لإدارة قطاع غزة

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تخطط إسرائيل إلى نقل ملف إدارة الشؤون المدنية لقطاع غزة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، وإلى هيئة الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أبرز ملامح الخطة الإسرائيلية المطروحة للنقاش حاليًّا، والتي تقضي بالسيطرة على الشؤون المدنية لقطاع غزة لفترة تمتد بين ستة أشهر إلى عام واحد.

وفي نهاية فترة سريان الخطة، التي تمتد بين 6 أشهر إلى عام، سوف تنتقل اختصاصات هيئة الإدارة المدنية ومكتب المنسق إلى ما وصفتها القناة بـ "جهات محلية غير معادية لإسرائيل".

شركات عربية خاصة

بالإضافة إلى ذلك، تزعم الخطة الإسرائيلية أنه سيتم تقديم الخدمات لسكان غزة من قبل شركات عربية "خاصة"، على أن يتم نقل السيطرة على القطاع الفلسطيني في نهاية المطاف إلى "عناصر محلية غير معادية لإسرائيل".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية في إسرائيل تجري محادثات واجتماعات مع "أطراف معنية" لصياغة الخطة، لكنها لم تحدد هوية هذه الأطراف.

وخضعت الخطة المشار إليها للنقاش قبل أيام داخل هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، وتؤكد القناة أنها ستصل إلى المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت" قريبًا.

دور السلطة الفلسطينية

ووفق القناة، تعقد شخصيات بالمؤسسة العسكرية والمستوى السياسي في إسرائيل اجتماعات ولقاءات مع الجهات "المناسبة" من أجل بلورة الخطة المشار إليها.

أوضحت أن أحد هذه الاجتماعات كان مع السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس لبحث دور السلطة في إدارة غزة وفق الخطة الإسرائيلية المرتقبة، لافتة إلى أن هدف الاجتماع كان بلورة خطة شاملة بشأن اليوم التالي لحرب غزة.

وتثير الخطة الإسرائيلية التساؤلات حول إمكانية نجاح إسرائيل في فرض سيطرتها المدنية على القطاع، وإمكانية إيجاد بديل عن حركة حماس يمكنه حكم قطاع غزة، خاصة مع فشل حكومة نتنياهو على مدار الأشهر الماضية في ذلك.

استقالة وفشل

وتزامن الكشف عن الخطة الإسرائيلية لليوم التالي في غزة مع الإعلان عن استقالة المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يورام حمو.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المجلس نفيه ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن الاستقالة جاءت على خلفية فشل الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ قرارات بشأن "اليوم التالي" لانتهاء الحرب في غزة.

وحسب القناة العبرية، فإن أعضاء كبارًا في حكومة نتنياهو، قالوا إن "سلوك إسرائيل وعدم اتخاذ الحكومة قرارات بشأن اليوم التالي في غزة، يعرّض ببساطة حياة البشر للخطر".