إقالة نتنياهو وعودة الأسرى.. آلاف الإسرائيليين بالشوارع

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مع تعثّر مفاوضات القاهرة بشأن هدنة في قطاع غزة المحاصر، خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع مطالبين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس، أو الاستقالة فوراً.

مظاهرات عمت تل أبيب

فقد انضم أفراد من عائلات الأسرى حاملين صور أقاربهم الذين لا يزالون محتجزين، إلى الحشود التي تظاهرت في تل أبيب.

وكانت من بينهم نعمة واينبرج التي تم احتجاز قريبها إيتاي سفيرسكي خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر وقُتل بينما كان محتجزا، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وأشارت في كلمة ألقتها إلى مقطع فيديو نشرته حماس السبت، وأعلنت فيه وفاة أحد الأسرى الإسرائيليين.

وقالت واينبرج: "قريبا.. حتى أولئك الذين تمكنوا من البقاء على قيد الحياة طوال هذه الفترة لن يبقوا بين الأحياء.. يجب إنقاذهم الآن".

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أتى ذلك بينما أغلق بعض المتظاهرين طريقا سريعا رئيسيا بالمدينة قبل أن تفرقهم الشرطة، التي استخدمت مدافع المياه لإبعاد الحشد.

كما تم القبض على ثلاثة أشخاص على الأقل.

انتهاء جلسة المحادثات

وانتهت الخميس جلسة محادثات غير مباشرة في القاهرة بمغادرة ممثلي إسرائيل وحماس ومن دون التوصل إلى اتفاق.

فيما أعلنت حماس الجمعة أن رفض إسرائيل المقترح الأخير لاتفاق هدنة وتبادل أسرى في قطاع غزة أعاد الأمور إلى المربع الأول، مشيرة إلى أن ذلك دفعها لـ"إعادة النظر في استراتيجيتها التفاوضية".

وكانت حماس وافقت الاثنين على مقترح هدنة عرضه الوسطاء. إلا أن إسرائيل أكدت أن هذا الطرح "بعيد جداً" عن مطالبها، مكررة معارضتها وقفاً دائماً لإطلاق النار طالما "لم تُهزم" حماس.