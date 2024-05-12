بوتين يقيل شويغو ويبقى على لافروف

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اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد إقالة وزير الدفاع سيرغي شويغو من منصبه. ورشح بوتين النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف لهذا الدور. فيما سيبقي على وزير خارجيته المخضرم سيرغي لافروف.

وأفادت وكالة نوفوتسي الرسمية أن مجلس الاتحاد الروسي استقبل قائمة المرشحين الذين اقترحهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناصب رؤساء عدد من الوزارات والإدارات الفيدرالية.

وظهر في مقترح الرئيس غياب وزير الدفاع سيرغي شويغو واستبداله بـ أندريه ريموفيتش بيلوسوف.

وشغل بيلوسوف سابقًا منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة ميخائيل ميشوستين.

وأعاد بوتين يوم الجمعة الماضي تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة.

ويتعين الآن موافقة المشرعين الروس على تعيينه. ويأتي هذا التغيير بعد أسابيع من سجن تيمور إيفانوف، نائب وزير الدفاع الروسي المسؤول عن مشاريع البناء العسكرية، على ذمة تحقيق ومحاكمة بتهمة الرشوة.

وتماشيا مع القانون الروسي، استقال مجلس الوزراء الروسي بأكمله يوم الثلاثاء عندما بدأ بوتين فترة ولايته الرئاسية الخامسة في حفل تنصيب مبهر في الكرملين.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي فر فيه آلاف المدنيين من الهجوم البري الروسي المتجدد في شمال شرق أوكرانيا والذي استهدف بلدات وقرى بوابل من القصف المدفعي وقذائف الهاون، حسبما قال مسؤولون يوم الأحد.

وأجبرت المعارك العنيفة وحدة أوكرانية واحدة على الأقل على الانسحاب من منطقة خاركيف، وتسليم المزيد من الأراضي للقوات الروسية عبر المستوطنات الأقل دفاعًا في ما يسمى ”المنطقة الرمادية” المتنازع عليها على طول الحدود الروسية.

وبحلول بعد ظهر يوم الأحد، برزت بلدة فوفشانسك، التي كان عدد سكانها قبل الحرب يبلغ 17 ألف نسمة، كنقطة محورية في المعركة.

وقال فولوديمير تيموشكو، رئيس شرطة منطقة خاركيف، إن القوات الروسية تتواجد على مشارف البلدة وتقترب من ثلاثة اتجاهات.

وقال تيموشكو إنه تم رصد دبابة روسية على طول طريق رئيسي يؤدي إلى البلدة، مما يدل على ثقة موسكو في نشر الأسلحة الثقيلة. شاهد فريق من وكالة الأسوشيتدبرس، المتمركز في قرية مجاورة، أعمدة دخان تتصاعد من البلدة بينما كانت القوات الروسية تطلق القذائف.

وعملت فرق الإخلاء دون توقف طوال اليوم لنقل السكان، ومعظمهم من كبار السن، بعيدًا عن الأذى.

4000 مدني فروا من خاركيف

وقال حاكم ولاية خاركيف أوليه سينيهوبوف في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن ما لا يقل عن 4000 مدني فروا من منطقة خاركيف منذ يوم الجمعة، عندما شنت قوات موسكو العملية. وأضاف أن قتالاً عنيفاً اندلع يوم الأحد على طول خط الجبهة الشمالي الشرقي، حيث هاجمت القوات الروسية 27 مستوطنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويقول محللون إن الحملة الروسية تهدف إلى استغلال نقص الذخيرة قبل أن تصل الإمدادات الغربية الموعودة إلى خط المواجهة.

وقال جنود أوكرانيون إن الكرملين يستخدم التكتيك الروسي المعتاد من خلال إطلاق كمية غير متناسبة من النيران وهجمات المشاة لإرهاق قواتهم وقوتهم النارية.

ومن خلال تكثيف المعارك في ما كان في السابق رقعة ثابتة من خط المواجهة، تهدد القوات الروسية بمحاصرة القوات الأوكرانية في الشمال الشرقي، بينما تشن معارك مكثفة في الجنوب حيث تكتسب موسكو أيضًا مكاسب على الأرض.

يأتي ذلك بعد أن كثفت روسيا هجماتها في مارس مستهدفة البنية التحتية للطاقة والمستوطنات، والتي توقع المحللون أنها جهد منسق لتشكيل الظروف المناسبة للهجوم.

من ناحية أخرى، انهار مبنى سكني مكون من 10 طوابق جزئيا في مدينة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين.

وقالت السلطات الروسية إن المبنى انهار بعد قصف أوكراني. لم تعلق أوكرانيا على الحادث.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن وقف الهجوم الروسي في الشمال الشرقي يمثل أولوية، وأن قوات كييف تواصل عمليات الهجوم المضاد في سبع قرى حول منطقة خاركيف.

وقال زيلينسكي ”تعطيل النوايا الهجومية الروسية هو مهمتنا الأولى الآن. نجاحنا في هذه المهمة يعتمد على كل جندي وكل رقيب وكل ضابط”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد إن قواتها استولت على أربع قرى على الحدود على طول منطقة خاركيف الأوكرانية، بالإضافة إلى خمس قرى تم الاستيلاء عليها يوم السبت.

ومن المرجح أن هذه المناطق كانت ضعيفة التحصين بسبب القتال الديناميكي والقصف العنيف المستمر، مما سهل التقدم الروسي. لم تؤكد القيادة الأوكرانية مكاسب موسكو.

وقالت وحدة أوكرانية إنها اضطرت للتراجع في بعض المناطق، وإن القوات الروسية استولت على قرية أخرى على الأقل في وقت متأخر من يوم السبت.

وقال تيموشكو إن التكتيكات الروسية في فوفشانسك تعكس تلك المستخدمة في معارك باخموت وأفديفكا في منطقة دونيتسك، حيث رافقت الهجمات الجوية المكثفة مجموعات كبيرة من هجمات المشاة.

وفي مقطع مصور مساء السبت، قالت وحدة هوستري كارتوزي، وهي جزء من مفرزة القوات الخاصة التابعة للحرس الوطني الأوكراني، إنهم يقاتلون من أجل السيطرة على قرية هليبوك.

وقال المقاتلون في المقطع:”اليوم، خلال قتال عنيف، أُجبر المدافعون عنا على الانسحاب من عدد قليل من مواقعهم، واليوم، أصبحت مستوطنة أخرى تحت السيطرة الروسية بالكامل... حتى الساعة 20:00، القتال مستمر من أجل قرية هليبوك”.

وقال معهد ”دراسة الحرب” ومقره الولايات المتحدة يوم السبت إنه يعتقد أن المزاعم بأن موسكو استولت على ستريليتشا وبيلنا وبليتينيفكا وبورسيفيكا كانت دقيقة، وأن اللقطات الجغرافية التي تم تحديد موقعها تظهر أيضًا أن القوات الروسية استولت على موروخوفيتس وأولينيكوفي.

ووصفت المكاسب الروسية الأخيرة بأنها ”ذات أهمية تكتيكية”. وفي الأيام الأولى للحرب، قامت روسيا بمحاولة فاشلة لاقتحام خاركيف بسرعة، لكنها تراجعت عن ضواحيها بعد حوالي شهر. في خريف عام 2022، بعد سبعة أشهر، طردهم الجيش الأوكراني من خاركيف. ساعد الهجوم المضاد الجريء في إقناع الدول الغربية بأن أوكرانيا قادرة على هزيمة روسيا في ساحة المعركة وتستحق الدعم العسكري.