أردوغان: أكثر من 1000 عضو من حماس يتلقون العلاج في تركيا

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين أن "أكثر من ألف عضو في حماس" يتلقون العلاج حالياً في مستشفيات في بلده، مؤكداً أنه "لا يعتبر حماس منظمة إرهابية".

وقال أردوغان للصحافيين "قُتل الكثير من أعضاء حماس والغرب بأسره يهاجمهم بكل أنواع الأسلحة والذخيرة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أنقرة، أنه يشعر بالحزن من وجهة نظر أثينا التي تعتبر حماس منظمة إرهابية. واعتبر أن حماس "حركة مقاومة تدافع عن أراضيها المحتلة"، حسب تعبيره.

وشدد على ضرورة أن "يجهر المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول الغربية، بصوته عاليا ضد مقتل أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني بريء".

وأضاف: "سنواصل اتصالاتنا الدبلوماسية بكل تصميم لإرغام إسرائيل على وقف إطلاق النار ولزيادة الاعتراف بدولة فلسطين".

في سياق آخر، قال أردوغان إن التوافق بين أنقرة وأثينا حول مكافحة الإرهاب يتعزز يوما بعد يوم. وأكد على أنه "من المهم إيجاد حل عادل ودائم لمشكلة قبرص على أساس الحقائق في الجزيرة وخطوة كهذه ستعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وبخصوص محاربة الإرهاب، قال أردوغان: "يتعزز توافقنا مع اليونان حول مكافحة الإرهاب يوما بعد آخر ومجمعون على أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل المنطقة".