اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
Turkey's President Tayyip Erdogan meets with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis at the Presidential Palace in Ankara, Turkey, May 13, 2024. Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
أردوغان يستقبل ميتسوتاكيس
الشرق الأوسط

أردوغان: أكثر من 1000 عضو من حماس يتلقون العلاج في تركيا

الرئيس التركي أكد بعد محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني أنه "لا يعتبر حماس منظمة إرهابية"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين أن "أكثر من ألف عضو في حماس" يتلقون العلاج حالياً في مستشفيات في بلده، مؤكداً أنه "لا يعتبر حماس منظمة إرهابية".

وقال أردوغان للصحافيين "قُتل الكثير من أعضاء حماس والغرب بأسره يهاجمهم بكل أنواع الأسلحة والذخيرة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أنقرة، أنه يشعر بالحزن من وجهة نظر أثينا التي تعتبر حماس منظمة إرهابية. واعتبر أن حماس "حركة مقاومة تدافع عن أراضيها المحتلة"، حسب تعبيره.

مصدر فلسطيني رداً على إسرائيل: أولويتنا فتح كافة معابر غزة العرب والعالم الشرق الأوسط مصدر فلسطيني رداً على إسرائيل: أولويتنا فتح كافة معابر غزة

وشدد على ضرورة أن "يجهر المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول الغربية، بصوته عاليا ضد مقتل أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني بريء".

وأضاف: "سنواصل اتصالاتنا الدبلوماسية بكل تصميم لإرغام إسرائيل على وقف إطلاق النار ولزيادة الاعتراف بدولة فلسطين".

في سياق آخر، قال أردوغان إن التوافق بين أنقرة وأثينا حول مكافحة الإرهاب يتعزز يوما بعد يوم. وأكد على أنه "من المهم إيجاد حل عادل ودائم لمشكلة قبرص على أساس الحقائق في الجزيرة وخطوة كهذه ستعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وبخصوص محاربة الإرهاب، قال أردوغان: "يتعزز توافقنا مع اليونان حول مكافحة الإرهاب يوما بعد آخر ومجمعون على أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل المنطقة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي يتقدم في جباليا لإجبار السكان على النزوح مجددا الجيش الإسرائيلي يتقدم في جباليا لإجبار السكان على النزوح مجددا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط