أوكرانيا تتعرض لهجمات روسية قاتلة مع تراجع كفاءة أنظمة الدفاع الجوي

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كشفت مصادر عسكرية متعددة أن أوكرانيا باتت تتعرض لضربات قاسية، وأصبحت تقوم بإسقاط نسبة أقل بكثير من القذائف والصواريخ عما كانت عليه في وقت سابق من الحرب.

ويأتي تدهور أداء الدفاعات الجوية الأوكرانية في الوقت الذي تزيد فيه روسيا من هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ، وتطلق أسلحة أكثر صعوبة، مثل الصواريخ الباليستية. كما أن ذخيرة أنظمة باتريوت التي زود الغرب بها كييف بدأت تنفد.

وفي الأشهر الستة الماضية، اعترضت أوكرانيا حوالي 46% من الصواريخ الروسية، مقارنة بـ 73% في فترة الأشهر الستة السابقة، وفقًا لتحليل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وفي الشهر الماضي انخفض معدل الاعتراض إلى 30% من الصواريخ، كما تراجع معدل اعتراض طائرات شاهد بدون طيار بعيدة المدى، والتي يسهل إسقاطها، بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط إلى 82% في الأشهر الستة الماضية.

وفي حين أن بيانات الهجوم والاعتراض كانت غير مكتملة لعدة أيام، قال متحدث باسم الجيش الأوكراني ومحلل دفاع مستقل إن البيانات أعطت صورة دقيقة بشكل عام.

ويؤدي القصف المتزايد إلى تدمير البنية التحتية والمدن مع ضعف إمدادات أوكرانيا من الصواريخ، والتي تحتاجها البلاد لإبقاء القوات الجوية الروسية بعيدة عن مجالها الجوي.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الأحد على قناة "سي بي إس نيوز"، في برنامج "واجه الأمة"، إن التأخير الذي استمر لأشهر في الحصول على موافقة الكونغرس على المساعدات الأوكرانية قد جاء بتكلفة.

وتابع: "نحن نبذل كل ما في وسعنا للإسراع بهذه المساعدة هناك، وأوروبا تفعل الشيء نفسه".

وسيكون الشهران المقبلان أو نحو ذلك حاسمين في إيقاف القوات الجوية الروسية قبل وصول إمدادات الدفاع الجوي الغربية الجديدة إلى أوكرانيا، وفقا لمسؤول استخبارات عسكرية أوروبي.

وقال دوغلاس باري، المتخصص في الفضاء الجوي العسكري بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "كلما قل التهديد الذي تشكله الدفاعات الأوكرانية على القوة الجوية الروسية، زاد التهديد الذي تتعرض له القوات الأوكرانية على الأرض وكذلك البنية التحتية الحيوية".

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، أطلقت روسيا حوالي 45٪ من الطائرات بدون طيار والصواريخ أكثر مما كانت عليه في فترة الأشهر الستة المقبلة، وفقا للبيانات.

وأفاد متحدث عسكري أوكراني أن اعتراض الحجم الأكبر من الهجمات يؤدي إلى انخفاض مخزونات الذخيرة في، حين أن الوابل الكبير من الهجمات يمكن أن يطغى أيضا على الدفاعات الأوكرانية، مع عدم قدرة أنظمة الدفاع الجوي في بعض الأحيان على إعادة التحميل بسرعة كافية.

وأظهرت البيانات أن روسيا أطلقت ما يقرب من ضعف عدد طائرات شاهد بدون طيار، حوالي 2628 طائرة، في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالفترة السابقة. وأوضح محللون أن الطائرات بدون طيار تستخدم جزئيا لاختبار الدفاعات الجوية قبل إطلاق الصواريخ.

كما أطلقت موسكو 114 صاروخا باليستيا و46 صاروخا تفوق سرعتها سرعة الصوت من طرازي كينزال وزركون، مقارنة بـ 33 و27، على التوالي، خلال الأشهر الستة السابقة.

وخلال تلك الفترة، أسقطت أوكرانيا 10٪ فقط من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها روسيا حتى الآن هذا العام، وفقا للبيانات المتاحة.