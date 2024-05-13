الجيش الإسرائيلي يواصل اجتياح غزة.. ويطلق 76 أسيراً فلسطينياً

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أفاد تلفزيون "الأقصى" اليوم الاثنين أن إسرائيل أفرجت عن 76 أسيرا كانت قد اعتقلتهم خلال التوغل البري في قطاع غزة.

وقال التلفزيون إن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بوسط القطاع، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لمختلف مناطق قطاع غزة اليوم الاثنين، اليوم 220 في الحرب، مع تكثيف العمليات العسكرية في شمال القطاع وفي شرق رفح بالجنوب، فيما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال شهود لوكالة أنباء العالم العربي إن الجيش الإسرائيلي يواصل اجتياح الجزء الشرقي من مدينة رفح في جنوب القطاع، وسط غارات مكثفة على وسط المدينة أيضا.

وأكد مصدر طبي أن 4 فلسطينيين قتلوا جراء قصف على منزل سكني في حي البرازيل في جنوب رفح.

وأوضح المصدر أن المنزل تعرض للقصف الليلة الماضية، وتم انتشال الجثامين ونقلهم إلى المستشفى الكويتي في غرب المدينة صباح اليوم.

وأفاد شهود أن الجيش الإسرائيلي نسف العديد من المباني في شرق رفح.

وفي خان يونس، بجنوب القطاع أيضا، استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة القرارة بسلسلة غارات جوية.

كما أكدت مصادر طبية وصول عدد من الضحايا إلى مستشفى شهداء الأقصى، من منطقتي البيدر جنوب محور "نتساريم" شمال مخيم النصيرات بوسط القطاع.

واستهدف القصف الإسرائيلي أيضا مركز بيسان الطبي في مخيم البريج بوسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة وشمال القطاع، أكد شهود أن عملية اجتياح حي الزيتون في جنوب المدينة تواصلت لليوم الخامس على التوالي، وسط غارات جوية مكثفة طالت عدة منازل وأدت إلى سقوط العديد من القتلى.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية الليلة الماضية بمقتل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، في غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي واصل أيضا عمليته العسكرية الواسعة في مخيم جباليا بشمال القطاع، حيث شن أحزمة نارية على شارع السكة ووسط المخيم وفي بيت لاهيا، بالتزامن مع قصف استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم منذ اقتحام معبر رفح والسيطرة عليه قبل نحو أسبوع. وذكر شهود عيان أن محافظتي غزة والشمال تعانيان من نقص حاد في السلع الأساسية، فيما أدى إلى ارتفاع جديد في الأسعار.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأحد أنه فتح معبر "إيريز الغربي" في شمال غزة بالتنسيق مع الولايات المتحدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وأعلن في بيان أن المعبر تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي ويأتي في إطار جهود زيادة سبل نقل المساعدات الإنسانية، خاصة إلى مناطق الشمال.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة الأحد أن عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 35034 منذ السابع من أكتوبر، كما بلغ عدد المصابين 78755.