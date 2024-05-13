بريطانيا تتهم 3 أشخاص بمساعدة استخبارات هونغ كونغ
المتهمون الثلاثة هم: تشي ليونغ واي (38 عاما) وماثيو تريكيت (37 عاما) وتشونغ بيو يوين (63 عاما)، وجميعهم من جنوب شرق إنكلترا
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اتّهم 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 37 و63 عاما بالتعاون مع أجهزة استخبارات هونغ كونغ والتدخل الأجنبي بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، وفق ما أعلنت شرطة لندن الاثنين.
وقال دومينيك مورفي رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن: "نفّذت توقيفات وأجريت عمليات تفتيش عدة في كل أنحاء إنكلترا في إطار هذا التحقيق".
والمتهمون الثلاثة هم: تشي ليونغ واي (38 عاما) وماثيو تريكيت (37 عاما) وتشونغ بيو يوين (63 عاما) وجميعهم من جنوب شرق إنكلترا.
ومن المقرر أن يمثل المتّهمون أمام محكمة وستمنستر في وسط لندن في وقت لاحق الاثنين.
وفي إطار هذا التحقيق، احتُجز 11 شخصا لدى الشرطة.
وقبض عناصر مكافحة الإرهاب على 8 رجال وامرأة في يوركشير في شمال إنكلترا الأربعاء، واعتقلا رجلين إضافيين الخميس.
وأطلق سراح 7 رجال والمرأة من دون توجيه تهم إليهم.
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