خلال الهجوم الروسي.. أوكرانيا تستبدل المسؤول عن جبهة خاركيف

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قالت القيادة العسكرية الأوكرانية في خورتيتسيا اليوم الاثنين، إن البريغادير جنرال ميخايلو دراباتي حل محل القائد المسؤول عن خط المواجهة في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد.

وصرحت القيادة العسكرية لموقع "آر. بي. سي. أوكرانيا" الإلكتروني الإخباري بأن قرار تعيين دراباتي في هذا المنصب اتُخذ في 11 مايو. ولم يتم ذكر أي أسباب لذلك.

وشنت القوات الروسية هجوماً على حدود المنطقة في العاشر من مايو.

يأتي هذا بينما قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية إن روسيا واصلت هجومها البري على المنطقة اليوم الاثنين وهاجمت مناطق جديدة بمجموعات صغيرة في محاولة لتوسيع الجبهة وتشتيت القوات الأوكرانية.

ودخلت القوات الروسية أوكرانيا قرب خاركيف التي تعد ثاني أكبر مدنها يوم الجمعة لتفتح جبهة شمالية شرقية جديدة في الحرب التي تدور رحاها إلى حد كبير في الشرق والجنوب منذ نحو عامين. وقد يؤدي هذا التقدم إلى إبعاد بعض القوات الأوكرانية المستنزفة عن الشرق، حيث تتقدم روسيا ببطء.

وقال الحاكم أوليه سينيهوبوف في تصريحات بثها التلفزيون "العدو يحاول عمدا توسيعها (الجبهة) ويهاجم في مجموعات صغيرة ولكن في اتجاهات جديدة إذا جاز التعبير". وأضاف سينيهوبوف "الوضع صعب".

واتخذت أوكرانيا موقفا دفاعيا بعد شهور من تباطؤ إمدادات المساعدات العسكرية الغربية وخاصة الأمريكية، ما منح روسيا اليد العليا في التعداد والذخائر.

استهداف منشآت نفطية روسية

في سياق آخر، تبنّت كييف الاثنين استهداف منشأة للنفط ومحطة للتحويل الكهربائي في منطقتي بلغورود وليبتسك في غرب روسيا على مقربة من الحدود.

وأوضح مصدر دفاعي أوكراني لوكالة "فرانس برس" قائلاً: "وقعت انفجارات في ميناء أوسكولنبفتسناب النفطي قرب بلدة ستاري أوسكول، إضافةً إلى محطة التحويل الكهربائية في إيليتسكايا"، مشيراً إلى أن العملية نفّذها جهاز الاستخبارات (أس بي يو) باستخدام طائرات مسيّرة.

وأضاف أنها عملية نفذتها الأجهزة الخاصة بواسطة مسيرات هجومية.

ولم يقدّم الجانب الروسي أي معلومات بشأن الهجوم على محطة النفط، لكن حاكم ليبتسك أكد وقوع حريق في المحطة الكهربائية الفرعية، بدون الكشف عن سببه ولا اتهام أوكرانيا.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من تحييد 31 مسيرة أوكرانية خلال الليل في مناطق عدة من البلاد وفي شبه جزيرة القرم. ودمرت الدفاعات الروسية المضادة للطيران 12 مسيّرة فوق منطقة بلغورود المتاخمة لأوكرانيا والتي استهدفت الأحد بضربة أوكرانية أوقعت 15 قتيلاً، بحسب المصدر نفسه.

وكثفت أوكرانيا التي تواجه الهجوم الروسي منذ عامين، هجماتها ضد روسيا في الأشهر الأخيرة مستهدفة بشكل خاص مواقع الطاقة.

وكانت كييف وعدت بنقل القتال إلى الأراضي الروسية رداً على عمليات القصف الكثيفة على أراضيها.

لوقف هذه الضربات، أعلنت روسيا أنها تريد إنشاء منطقة "عازلة" لكي تكون المناطق الحدودية خارج نطاق النيران الأوكرانية، خصوصا منطقة بلغورود.

ومنذ 10 مايو، يشن الجيش الروسي هجوما في شمال أوكرانيا في منطقة خاركيف المتاخمة لمدينة بيلغورود والتي سبق أن تعرضت لعمليات قصف عدة في الأسابيع الماضية ما أدى إلى انقطاع الكهرباء بشكل خاص.