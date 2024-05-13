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رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي - وكالات
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي - وكالات
الشرق الأوسط

رئيس الأركان الإسرائيلي: أتحمل مسؤولية الفشل بمنع هجوم 7 أكتوبر.. وسنكمل حرب غزة

رئيس الأركان هيرتسي هاليفي شدد على أن إسرائيل مصممة على إكمال الحرب في قطاع غزة

العربية.نت، وكالات
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قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، مساء الأحد، إن الجيش فشل في منع هجمات السابع من أكتوبر، وإنه يتحمل المسؤولية عن ذلك.

وأضاف هاليفي، في تصريحات نقلتها هيئة البثّ الإسرائيلية: "أتحمل المسؤولية عن حقيقة فشل الجيش الإسرائيلي في مهمته، المتمثلة في حماية مواطني دولة إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأشعر بثقله على كتفي كل يوم، وفي قلبي أفهم معناها تماماً".

وخاطب هاليفي عائلات القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا في قطاع غزة قائلاً: "أنا القائد الذي أرسل أبناءكم وبناتكم إلى المعركة التي لم يعودوا منها، وإلى المواقع التي اختطفوا منها".

وشدّد رئيس الأركان أيضاً على أن إسرائيل مصممة على إكمال الحرب في قطاع غزة.

وختم بالقول: "مصممون على إكمال المهمة رغم أننا ندرك التكلفة، وكلما ثار أعداؤنا علينا، سنكون على أهبة الاستعداد، وسنكون جاهزين ومتأهبين، وسنرد بقوة على أي محاولة للإضرار بنا".

في السابع من أكتوبر، شنّت حركة حماس هجوما على إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصا ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 36 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وردّا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، وينفذ الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة تسبّبت بسقوط أكثر من 35 ألف قتيل غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في غزة.

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