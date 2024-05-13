شويغو خرج من "السيلوفيكي".. 8 أسماء تلعب في دائرة بوتين الخاصة

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كون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدار عقدين من حكم روسيا مجموعة واسعة من الحلفاء الأقوياء معظمهم من زملائه وأصدقائه في صفوف الاستخبارات السوفيتية "كي جي بي" والذين أصبح يطلق عليهم "السيلوفيكي".

ونشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، تقريرا مطولا عن مجموعة "السيلوفيكي" التي تقود روسيا تحت زعامة بوتين بعقيدة إدارة "معركة وجودية مع الغرب"، ويرون أن الهدف النهائي للولايات المتحدة في مواجهة روسيا هو تغيير النظام، كما يؤمنون بأن أوكرانيا هي وكيل للولايات المتحدة ويرون في الغزو الروسي خطوة ضرورية لمنع الولايات المتحدة من تدمير موسكو.

وبعد إطاحة بوتين بوزير الدفاع سيرغي شويغو بشكل مفاجئ، الأحد، والذي كان أحد المقربين من القيصر رغم الشائعات التي طالما كانت تتردد بين الحين والآخر عن الخلافات بينهما انخفضت مجموعة "السيلوفيكي" إلى ثمانية فقط على أمل أن يحتل وزير الدفاع الروسي الجديد أندرية بيلوسوف المقعد الشاغر قريبا

أبرز 8 أسماء في دائرة بوتين الخاصة:

سيرغي لافروف

أقدمهم هو سيرغي لافروف الذي يتولى منصب وزير خارجية روسيا منذ عام 2004، وهو معروف بأنه سياسي محنك، وقد كان وجها للدبلوماسية الروسية حيث انتقلت البلاد من التوجه نحو الغرب إلى معاداته بقوة.

يوري كوفالتشوك

أخطرهم يوري كوفالتشوك رجل الأعمال القوي وأحد القلائل في الساحة الروسية الذين تربطهم علاقات عائلية وشخصية بالرئيس، والتقيا عندما كان بوتين نائبا لعمدة ما كان يعرف آنذاك باسم لينينغراد، سان بطرسبرغ حاليا.

ولم يشغل كوفالتشوك أي منصب حكومي قط، لكن يعتقد أنه أحد أكثر الشخصيات نفوذا في روسيا، وهو قريب جدا من الناحية الأيديولوجية من بوتين.

نيكولاي باتروشيف

أقوى رجال بوتين في مجموعته الخاصة "السيلوفيكي" على الإطلاق، هو رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف و الذي قال لصحيفة "كوميرسانت" الروسية عام 2015 إن "الولايات المتحدة تفضل ألا تكون روسيا موجودة على الإطلاق كدولة".

فاليري جيراسيموف

وتضم مجموعة "السيلوفيكي" الخاصة بدائرة القيصر رئيس هيئة الأركان العامة، فاليري جيراسوف وهو جنرال سوفيتي من المدرسة القديمة واستراتيجي عسكري ذو خبرة.

كانت خطة الحرب على أوكرانيا من اختصاص جيراسيموف، وكان ينظر إليه على أنه المسؤول عن انسحاب روسيا الأولي من كييف في الأسابيع القليلة الأولى من الحرب، ثم الانسحاب من خيرسون في نوفمبر التالي.

ألكسندر بورتنيكوف

رجل المهمات الخاصة والخفية ألكسندر بورتنيكوف المدير الحالي لجهاز الأمن الفيدرالي، وهي وكالة الاستخبارات الداخلية الروسية التي حلت محل "كي جي بي" والذي يلعب بورتنيكوف دورا مهما في "تشديد القيود على المجتمع المدني"، لا سيما منذ بداية الحرب على أوكرانيا.

سيرغي ناريشكين

سيرغي ناريشكين هو رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، من مجموعة "السيلوفيكي" الخاصة بدائرة القيصر وإلى حد ما يلعب هذا الجهاز دورا ثانويا بعد جهاز الأمن الفيدرالي.

التقى ناريشكين بوتين خلال أيام تدريبهما في مجال الاستخبارات، وتم إرساله إلى بروكسل كدبلوماسي مع بدايات مسيرة بوتين المهنية في دريسدن بألمانيا.

أنطون فاينو

وتضم مجموعة "السيلوفيكي" الخاصة بدائرة القيصر الرجل الغامض أنطون فاينو وهو رئيس ديوان المكتب التنفيذي الرئاسي، ويحافظ على مستوى منخفض من الظهور العلني، لكن من المفترض أن يكون على درجة عالية من الكفاءة لإدارة الكرملين، ويحظى بثقة بوتين في الحفاظ على تنظيم شؤون الرئاسة.

سيرغي كيرينكو

وفي مجموعة "السيلوفيكي" الخاصة بدائرة القيصر الرجل سيرغي كيرينكو وهو النائب الأول لرئيس أركان الكرملين، وقد تولى دورا أكثر أهمية منذ الحرب باعتباره خبيرا استراتيجيا سياسيا.

تم تعيينه أصغر رئيس وزراء لروسيا على الإطلاق لمدة 5 أشهر في عهد بوريس يلتسين عام 1998، ويعرف بأنه تكنوقراطي كلاسيكي، لكنه كان مؤثرا في إدارة الإدارة الروسية للأراضي المحتلة في أوكرانيا وحملات التأثير السياسي خاصة ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في روسيا.